Котенок рыси, которого спасли в Приморье, начал выходить на прогулку
Котёнок рыси, которого спасли в Приморье, начал выходить на прогулку в вольере
© Фото : Центр "Тигр"Котенок рыси, которого выхаживают в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных
Котенок рыси, которого выхаживают в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных
ВЛАДИВОСТОК, 8 апр — РИА Новости. Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, начал потихоньку гулять в вольере, хотя хорошо ходить он уже не сможет, сообщает в своём Telegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр").
"Рысёнок гуляет потихоньку, но, в основном, лежит и нюхает, ест и спит. Ходить хорошо он уже не будет, а мы стараемся поддержать его состояние и ухаживаем", - говорится в сообщении.
© Фото : Центр "Тигр"Котенок рыси, которого выхаживают в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных
Котенок рыси, которого выхаживают в центре реабилитации амурских тигров и других редких животных
Ранее сообщалось, что котенка рыси, который находится в очень тяжелом состоянии, пытаются спасти в Приморье. По данным центра, детенышу рыси около пяти месяцев, его доставили из Чугуевского района в начале октября. Тогда провести осмотр животного было нельзя: наркоз был противопоказан ослабленному организму. Специалисты старались стабилизировать состояние котенка. Когда стало возможным, ветеринары осмотрели рысенка, установив, что животное крайне истощено, но кости не травмированы.
Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье создан в 2012 году, здесь прошли реабилитацию около 20 тигров и один африканский лев. Многих тигров выпустили в дикую природу, большинство из них адаптировались, часть принесла потомство. Также в центре периодически проходят реабилитацию медвежата-сироты, которых спасают местные жители, и другие дикие животные, и птицы, которых после восстановления выпускают в лес.
Позже сообщалось, что котенок рыси стал лучше двигаться, проявляет активность.
Центр также информировал, что состояние котенка рыси немного улучшилось, специалисты надеются на его полное восстановление. На видео, которое публиковал центр, было видно, что котёнок рыси ещё не совсем уверенно, но старается ровно стоять и держать голову. В декабре центр уточнил, что рысенок уже не сможет вернуться в дикую природу, но специалисты попробуют поправить его здоровье.
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