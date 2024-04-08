https://ria.ru/20240408/kotenok-1938667788.html

Котенок рыси, которого спасли в Приморье, начал выходить на прогулку

Котенок рыси, которого спасли в Приморье, начал выходить на прогулку - РИА Новости, 08.04.2024

Котенок рыси, которого спасли в Приморье, начал выходить на прогулку

Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, начал потихоньку гулять в вольере, хотя хорошо ходить он уже не сможет, сообщает в своём Telegram-канале центр... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:09

2024-04-08T17:09

2024-04-08T17:13

чугуевский район

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938662879_114:0:1038:520_1920x0_80_0_0_ddb414f6ae96c75fc8f9392deffd88c1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 апр — РИА Новости. Котенок рыси, которого выхаживают в Приморье, начал потихоньку гулять в вольере, хотя хорошо ходить он уже не сможет, сообщает в своём Telegram-канале центр реабилитации амурских тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр"). "Рысёнок гуляет потихоньку, но, в основном, лежит и нюхает, ест и спит. Ходить хорошо он уже не будет, а мы стараемся поддержать его состояние и ухаживаем", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что котенка рыси, который находится в очень тяжелом состоянии, пытаются спасти в Приморье. По данным центра, детенышу рыси около пяти месяцев, его доставили из Чугуевского района в начале октября. Тогда провести осмотр животного было нельзя: наркоз был противопоказан ослабленному организму. Специалисты старались стабилизировать состояние котенка. Когда стало возможным, ветеринары осмотрели рысенка, установив, что животное крайне истощено, но кости не травмированы. Позже сообщалось, что котенок рыси стал лучше двигаться, проявляет активность. Центр также информировал, что состояние котенка рыси немного улучшилось, специалисты надеются на его полное восстановление. На видео, которое публиковал центр, было видно, что котёнок рыси ещё не совсем уверенно, но старается ровно стоять и держать голову. В декабре центр уточнил, что рысенок уже не сможет вернуться в дикую природу, но специалисты попробуют поправить его здоровье.

https://ria.ru/20231222/leopard-1917374439.html

чугуевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чугуевский район, происшествия