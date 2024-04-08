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В МИД осудили протаскивание Косово в Совет Европы - РИА Новости, 08.04.2024
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06:45 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/kosovo-1938484353.html
В МИД осудили протаскивание Косово в Совет Европы
В МИД осудили протаскивание Косово в Совет Европы - РИА Новости, 08.04.2024
В МИД осудили протаскивание Косово в Совет Европы
Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы свидетельствует о деградации организации, заявили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T06:45
2024-04-08T06:45
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы свидетельствует о деградации организации, заявили РИА Новости в МИД РФ. Там напомнили, что комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии 27 марта одобрила проект "уставного заключения" на заявку Косово на вступление в организацию, которая была подана еще в мае 2022 года. В соответствии с действующим регламентом, этот документ будет рассмотрен в ходе пленарной сессии Ассамблеи. Помимо комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, свое отношение к нему выскажут представители комиссии по юридическим вопросам и правам человека, а также комиссии по равенству и недискриминации. В МИД РФ указали, что "таким образом, Приштина сделала очередной, но не последний шаг к членству в Совете Европы". "Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы – еще одно свидетельство деградации Совета", - считают в ведомстве. Там заметили, что "авторы этой инициативы легко перешагнули через ключевое положение устава Совета о том, что он создается "для цели укрепления единства европейских народов". "Таков "порядок, основанный на правилах" в действии", - заключили в российском ведомстве.
https://ria.ru/20240328/kosovo-1936393164.html
https://ria.ru/20240125/pase-1923398108.html
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в мире, косово, россия, приштина, совет европы, парламентская ассамблея совета европы
В мире, Косово, Россия, Приштина, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы
В МИД осудили протаскивание Косово в Совет Европы

МИД: протаскивание Косово в Совет Европы говорит о деградации организации

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы свидетельствует о деградации организации, заявили РИА Новости в МИД РФ.
Там напомнили, что комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим вопросам и демократии 27 марта одобрила проект "уставного заключения" на заявку Косово на вступление в организацию, которая была подана еще в мае 2022 года.
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В соответствии с действующим регламентом, этот документ будет рассмотрен в ходе пленарной сессии Ассамблеи. Помимо комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, свое отношение к нему выскажут представители комиссии по юридическим вопросам и правам человека, а также комиссии по равенству и недискриминации.
В МИД РФ указали, что "таким образом, Приштина сделала очередной, но не последний шаг к членству в Совете Европы".
"Настойчивое протаскивание Косово в члены Совета Европы – еще одно свидетельство деградации Совета", - считают в ведомстве.
Там заметили, что "авторы этой инициативы легко перешагнули через ключевое положение устава Совета о том, что он создается "для цели укрепления единства европейских народов".
"Таков "порядок, основанный на правилах" в действии", - заключили в российском ведомстве.
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