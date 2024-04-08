https://ria.ru/20240408/komitet-1938499640.html

Путин поручил сформировать Всероссийский родительский комитет

Путин поручил сформировать Всероссийский родительский комитет - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил сформировать Всероссийский родительский комитет

Президент России Владимир Путин поручил сформировать в рамках конкурса семей всероссийский родительский комитет, координировать его работу будет Минпросвещения, РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:53

2024-04-08T09:53

2024-04-08T10:14

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать в рамках конкурса семей всероссийский родительский комитет, координировать его работу будет Минпросвещения, соответствующий перечень поручений по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: ... Минпросвещения России совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и другими заинтересованными организациями сформировать в рамках проведения Всероссийского конкурса семей проекта "Это у нас семейное" всероссийский родительский комитет (совет) и осуществлять координацию его деятельности", - говорится в поручении.Доклад необходимо предоставить до 1 августа 2024 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и генеральный директор автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

https://ria.ru/20240401/sotsuslugi-1937112200.html

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2024

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владимир путин