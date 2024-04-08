https://ria.ru/20240408/kolpakova-1937835326.html

Звезда "Последнего богатыря": меня уже перестали звать на светские тусовки

Звезда "Последнего богатыря": меня уже перестали звать на светские тусовки - РИА Новости, 08.04.2024

Звезда "Последнего богатыря": меня уже перестали звать на светские тусовки

На телеканале "Россия" выходит сериал "Алла-такси". В нем снялись Роман Мадянов, Александр Михайлов, Ольга Прокофьева, Андрей Чернышов, Марат Башаров. В главной РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T08:00

2024-04-08T08:00

2024-04-08T17:15

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Светлана Вовк. На телеканале "Россия" выходит сериал "Алла-такси". В нем снялись Роман Мадянов, Александр Михайлов, Ольга Прокофьева, Андрей Чернышов, Марат Башаров. В главной роли — Светлана Колпакова, известная по работам в "Шифре", "Оттепели", "Отчем береге", "Последнем богатыре". О том, чем ее героиня вдохновит зрителей, как новый проект перекликается с советскими кинохитами, о работе с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова, а также о том, что такое "неогламуренность", актриса рассказала в интервью РИА Новости.— В сериале "Алла-такси" на телеканале "Россия" вы играете женщину, обманутую мужем, у которой к тому же отобрали сына. И в довершение она идет работать таксисткой. Профессия неженская, мужчины встречают ее в штыки. Мне кажется, такие удары судьбы не каждая выдержит. Ваша героиня — сильная женщина. А вы какой ее видите?— Если абстрактно охарактеризовать образ, то она, конечно, не слабая. Правда, я вижу ее разной. Даже с точки зрения актерского ремесла мне так интереснее. Безусловно, природа ее такова, что она преодолевает все ловушки, которые расставляют жизненные обстоятельства. Но она и ранимая, потому что никому из нас невозможно существовать в одном каком-то качестве.— Зрителей она чем вдохновит прежде всего?— Каждый, безусловно, что-то свое спроецирует на собственную судьбу. Но мне она откликается в первую очередь каким-то чувством правды. И тем, что думает не только о себе. Она такая спасительница. Даже если у нее все плохо, но она видит человека нуждающегося, а у нас в каждой серии отдельное происшествие, то она — с головой в омут — идет на поддержку. Это сродни русской душе. Она настоящая, без второго плана.— В этом проекте вам довелось сниматься с Александром Михайловым. Отличается ли работа вот таких корифеев, звезд еще советского поколения от работы молодых актеров?— Мое наблюдение и на съемках, и в театре, где я работала и с Олегом Павловичем Табаковым, и с Андреем Мягковым, и с Сергеем Шакуровым, — это люди дела без какого-либо зазора на то, что они вот такие величины. Они не успокаиваются в профессии, постоянно находятся в поиске, кидаются в разбор сцен. Но поразительно, что при этом никогда не учат. Даже хотелось бы получить от них совет, а сами они первыми никогда этого не сделают. В этом такая деликатность, культура. С Александром Яковлевичем Михайловым у меня сложились прекрасные отношения. Я очень трепетно к нему отношусь. У меня с ним был больший объем партнерства, чем, например, с Романом Мадяновым, но и на него мне как актрисе было просто приятно смотреть и наслаждаться его игрой.— Светлана, в вашей фильмографии много героинь из эпохи 40-60-х: "Шифр", "Отчий берег", "Оттепель", "Художник". Как отмечают критики и зрители, вы удивительно эффектно смогли передать типажную достоверность того времени. А сильно, на ваш взгляд, изменилась психология женщин с тех пор? Что вам нравится в дамах той поры и чего нам, современным, сейчас не хватает?— Мне часто делают комплименты: как хорошо вам удается играть героинь тех эпох! Это, безусловно, объясняет и типаж. Мне кажется, то время было более наивное, искреннее. Не было в женщинах огламуренности. Хотя сейчас это тоже уже уходит. Я обожаю пересматривать "Москва слезам не верит", "Девчата", "Служебный роман", "Любовь и голуби". В них вроде бы все так просто, но невероятная такая атмосфера, какой нет сейчас. Столько раз смотрела фильмы с Ниной Михайловной Дорошиной, потому что она вообще мой любимый педагог. Сейчас люди ностальгируют по прошлым временам. И знаете, думаю вот как раз "Алла-такси" — это такой привет туда, в ту эпоху, хотя сериал про нас, про наше время. Это попытка создать историю о простых истинах, про что-то настоящее, про веру, доброту, взаимопонимание. Режиссер проекта Райф Кубаев назвал этот фильм народной комедией. Большой значение в сериале играет музыкальная составляющая — песни в исполнении Александра Яковлевича Михайлова. Каждая серия заканчивается новой композицией.— В одном из интервью вы назвали себя неогламуренной. Что вы имели в виду?— Это, кстати, может быть, не со знаком плюс я сказала. Я не посещаю какие-то светские мероприятия без дела. Сейчас уже и приглашать перестали. Я за индивидуальность, за то, чтобы себя менять в лучшую сторону, но так, чтобы это было в рамках своей природы. Но я ни в коем случае этим не бравирую — вот вы все такие, а я другая. Например, когда прихожу на презентацию какого-то проекта, сильно смущаюсь фотографироваться. Нужно же как-то правильно встать, показать наряд. А это хорошо бы уметь.— В "Оттепели" ваша героиня — жена известного режиссера, которого сыграл Михаил Ефремов. Она моложе его, явно с деревенской такой мудростью житейской, и своим супругом вполне хорошо манипулирует. Как в поговорке: мужчина — голова, а женщина — шея, куда повернется, туда он и смотреть будет. Как вы относитесь к такому распределению ролей в семье?— Прекрасное распределение ролей. Как говорится, счастливый муж — муж-подкаблучник. Это я говорю с иронией, конечно. Да, по-разному бывает, причем роли могут меняться, люди подстраиваются друг под друга, работают над собой. Есть такой метод замечательный: поставить камеру и хотя бы день поснимать себя, как вы общаетесь, как ведете себя. Много чего увидите и поймете, что можно изменить.— Вы замечательно сыграли в сериале "Шифр" судмедэксперта — дочь генерала. Скоро должно выйти продолжение. Вы там будете?— Да. И мою героиню ждет счастье в любви — наконец-то. С ее сильным волевым характером это было непросто.— У вас небольшая, но очень яркая роль молодой Бабы-яги в фильме "Последний богатырь". Такая она получилась комедийно-сексуальная. Интересный был опыт?— Я честно признаюсь, когда приехала в Абхазию на первые съемочные дни, то думала, что мне скажут: давай собирай чемодан и езжай обратно. Мне казалось, что у меня совершенно не получается играть в сказке. Это был в кино первый опыт. Я не понимала, как существовать с приклеенным носом, с таким гримом. — Светлана, у вас совершенно сумасшедшая театральная карьера. Вы пришли в МХТ при Табакове. И у вас как-то сразу было много интересных работ. Какую роль Олег Павлович сыграл в вашей счастливой актерской судьбе? Чем он вам лично больше всего запомнился?— Такие люди, наверное, раз в век рождаются. Он совершенно уникальная личность, вспоминаются сразу его доброта, обаяние. Всегда помогал, давал много работы молодым артистам, причем не начиная их путь с массовки. Когда мы пересекались с ним на сцене, на репетициях, иерархии не ощущалось — было партнерство, совместный поиск. И я чувствовала не зажим, а хороший профессиональный процесс. С его стороны было такое же послушание режиссеру.

https://ria.ru/20240322/mikhalkova-1934277646.html

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2024

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

кино и сериалы, что посмотреть , интервью - культура, театр