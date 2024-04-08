https://ria.ru/20240408/kollaboranty-1938612128.html

Запад помогал беглым украинским пособникам Гитлера, заявил историк

Запад помогал беглым украинским пособникам Гитлера, заявил историк - РИА Новости, 08.04.2024

Запад помогал беглым украинским пособникам Гитлера, заявил историк

Западные страны создавали приоритетные условия жизни и работы для беглых украинских пособников Адольфа Гитлера, которые бежали из СССР после разгрома Третьего... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:08

2024-04-08T15:08

2024-04-08T15:08

ссср

игорь пермяков

адольф гитлер

германия

австрия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154062/83/1540628346_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_ae4050042bcc86e91db0ad27c371db60.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Западные страны создавали приоритетные условия жизни и работы для беглых украинских пособников Адольфа Гитлера, которые бежали из СССР после разгрома Третьего рейха, заявил в понедельник директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков. "В период, когда была понятно, что Крым будет освобожден, они (пособники нацистов) все начали драпать любыми способами, любыми тропами - по морю и не по морю. <...> У нас хранятся документы в архиве, что огромное количество бандеровцев перебежало на сторону Германии, (обосновались) в Австрии, Канаде, во Франции", - сказал историк. "Есть уникальные материалы, которые мы в скором времени опубликуем - они устраивались на работу и власти (западных стран) им обеспечивали режим наибольшего благоприятствования", - добавил Пермяков он в рамках видеомоста, приуроченного к 80-летию освобождения Крыма от нацистов и прошедшего в медиацентре МИА "Россия сегодня". По словам историка, в западных странах бывшим нацистским коллаборантам из Украины иногда платили даже большие зарплаты, чем местным кадрам. "Их назначались на должности, на которые претендовало местное население. Создавались институты, в которых кто-то преподавал, кто-то учился. Соответственно, их насыщали той идеологической составляющей, которая нужна была "после". И как она "выстрелила", мы с вами видим и знаем", - подчеркнул Пермяков.

https://ria.ru/20240121/krym-1922572817.html

https://ria.ru/20240223/gunko-1929218899.html

ссср

германия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, игорь пермяков, адольф гитлер, германия, австрия