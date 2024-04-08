https://ria.ru/20240408/kollaboranty-1938612128.html
Запад помогал беглым украинским пособникам Гитлера, заявил историк
Запад помогал беглым украинским пособникам Гитлера, заявил историк - РИА Новости, 08.04.2024
Запад помогал беглым украинским пособникам Гитлера, заявил историк
Западные страны создавали приоритетные условия жизни и работы для беглых украинских пособников Адольфа Гитлера, которые бежали из СССР после разгрома Третьего... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:08
2024-04-08T15:08
2024-04-08T15:08
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Западные страны создавали приоритетные условия жизни и работы для беглых украинских пособников Адольфа Гитлера, которые бежали из СССР после разгрома Третьего рейха, заявил в понедельник директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков. "В период, когда была понятно, что Крым будет освобожден, они (пособники нацистов) все начали драпать любыми способами, любыми тропами - по морю и не по морю. <...> У нас хранятся документы в архиве, что огромное количество бандеровцев перебежало на сторону Германии, (обосновались) в Австрии, Канаде, во Франции", - сказал историк. "Есть уникальные материалы, которые мы в скором времени опубликуем - они устраивались на работу и власти (западных стран) им обеспечивали режим наибольшего благоприятствования", - добавил Пермяков он в рамках видеомоста, приуроченного к 80-летию освобождения Крыма от нацистов и прошедшего в медиацентре МИА "Россия сегодня". По словам историка, в западных странах бывшим нацистским коллаборантам из Украины иногда платили даже большие зарплаты, чем местным кадрам. "Их назначались на должности, на которые претендовало местное население. Создавались институты, в которых кто-то преподавал, кто-то учился. Соответственно, их насыщали той идеологической составляющей, которая нужна была "после". И как она "выстрелила", мы с вами видим и знаем", - подчеркнул Пермяков.
https://ria.ru/20240121/krym-1922572817.html
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ссср, игорь пермяков, адольф гитлер, германия, австрия
СССР, Игорь Пермяков, Адольф Гитлер, Германия, Австрия
Запад помогал беглым украинским пособникам Гитлера, заявил историк
Историк: Запад создавал приоритетные условия для беглых украинских коллаборантов
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Западные страны создавали приоритетные условия жизни и работы для беглых украинских пособников Адольфа Гитлера, которые бежали из СССР после разгрома Третьего рейха, заявил в понедельник директор Российского государственного архива новейшей истории Игорь Пермяков.
«
"В период, когда была понятно, что Крым будет освобожден, они (пособники нацистов) все начали драпать любыми способами, любыми тропами - по морю и не по морю. <...> У нас хранятся документы в архиве, что огромное количество бандеровцев перебежало на сторону Германии, (обосновались) в Австрии, Канаде, во Франции", - сказал историк.
"Есть уникальные материалы, которые мы в скором времени опубликуем - они устраивались на работу и власти (западных стран) им обеспечивали режим наибольшего благоприятствования", - добавил Пермяков он в рамках видеомоста, приуроченного к 80-летию освобождения Крыма от нацистов и прошедшего в медиацентре МИА "Россия сегодня".
По словам историка, в западных странах бывшим нацистским коллаборантам из Украины иногда платили даже большие зарплаты, чем местным кадрам.
"Их назначались на должности, на которые претендовало местное население. Создавались институты, в которых кто-то преподавал, кто-то учился. Соответственно, их насыщали той идеологической составляющей, которая нужна была "после". И как она "выстрелила", мы с вами видим и знаем", - подчеркнул Пермяков.