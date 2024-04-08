https://ria.ru/20240408/kitay-1938534559.html
США опасаются обозначать красные линии в диалоге с Китаем, пишут СМИ
США опасаются обозначать красные линии в диалоге с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
США опасаются обозначать красные линии в диалоге с Китаем, пишут СМИ
США опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, так как это может привести к новому витку напряженности в связях двух стран, сообщает газета... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:39
2024-04-08T11:39
2024-04-08T11:39
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, так как это может привести к новому витку напряженности в связях двух стран, сообщает газета Financial Times. "Если вы дадите китайцам "красную черту", они будут идти совсем близко к ней, разве что не пересекут ее", - приводит газета слова чиновника. Отмечается, что на этой неделе на трехстороннем саммите с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим президент США Джо Байден предупредит Китай о последствиях его "все более агрессивных действий" в Южно-Китайском море. По словам источников, Байден намерен выразить серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг Второй отмели Томаса. В марте филиппинские вооруженные силы заявляли, что береговая охрана Китая применила водометы против судна снабжения Филиппин в Южно-Китайском море близ Второй отмели Томаса. "Китай недооценивает возможность эскалации. Мы пытались прояснить в ходе ряда бесед…, что наш договор о взаимной обороне распространяется на филиппинских моряков и суда… и соответственно, на корабль Sierra Madre… Китай должен пересмотреть свою тактику, иначе рискует получить серьезный ответный удар", - приводит газета слова неназванного чиновника. Ранее сообщалось, что лидеры Филиппин, США и Японии в ходе предстоящего трехстороннего саммита в Вашингтоне заявят совместную позицию по инцидентам в Южно-Китайском море.
https://ria.ru/20231222/kitay-1917376352.html
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в мире, цены на нефть, китай, сша, филиппины, джо байден, фумио кисида, фердинанд маркос
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Филиппины, Джо Байден, Фумио Кисида, Фердинанд Маркос
США опасаются обозначать красные линии в диалоге с Китаем, пишут СМИ
Financial Times: США опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
США опасаются обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, так как это может привести к новому витку напряженности в связях двух стран, сообщает газета Financial Times
.
«
"Если вы дадите китайцам "красную черту", они будут идти совсем близко к ней, разве что не пересекут ее", - приводит газета слова чиновника.
Отмечается, что на этой неделе на трехстороннем саммите с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим президент США Джо Байден предупредит Китай о последствиях его "все более агрессивных действий" в Южно-Китайском море. По словам источников, Байден намерен выразить серьезную обеспокоенность ситуацией вокруг Второй отмели Томаса.
В марте филиппинские вооруженные силы заявляли, что береговая охрана Китая применила водометы против судна снабжения Филиппин в Южно-Китайском море близ Второй отмели Томаса.
"Китай недооценивает возможность эскалации. Мы пытались прояснить в ходе ряда бесед…, что наш договор о взаимной обороне распространяется на филиппинских моряков и суда… и соответственно, на корабль Sierra Madre… Китай должен пересмотреть свою тактику, иначе рискует получить серьезный ответный удар", - приводит газета слова неназванного чиновника.
Ранее сообщалось, что лидеры Филиппин, США и Японии в ходе предстоящего трехстороннего саммита в Вашингтоне заявят совместную позицию по инцидентам в Южно-Китайском море.