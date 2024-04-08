https://ria.ru/20240408/khezbolla-1938497077.html

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного военного "Хезболлы"

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного военного "Хезболлы" - РИА Новости, 08.04.2024

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного военного "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего сил "Радван" движения "Хезболла", сообщили вооруженные силы еврейского государства в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:35

2024-04-08T09:35

2024-04-08T10:28

в мире

израиль

хезболла

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего сил "Радван" движения "Хезболла", сообщили вооруженные силы еврейского государства в Telegram-канале."Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Али Ахмеда Хассина, командующего силами "Радван" в террористической организации "Хезболла". <...> Удар был осуществлен <...> на юге Ливана", — говорится в публикации.По данным ЦАХАЛ, Али Ахмед Хассин имел звание, соответствующее командиру бригады, и был ответственным за "планирование и осуществление терактов против мирных жителей на севере Израиля".В Армии обороны Израиля добавили, что уничтожили ночью еще двух бойцов "Хезболлы".

https://ria.ru/20240407/ataka-1938389692.html

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в мире, израиль, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году