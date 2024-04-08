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Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного военного "Хезболлы" - РИА Новости, 08.04.2024
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09:35 08.04.2024 (обновлено: 10:28 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/khezbolla-1938497077.html
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного военного "Хезболлы"
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного военного "Хезболлы" - РИА Новости, 08.04.2024
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного военного "Хезболлы"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего сил "Радван" движения "Хезболла", сообщили вооруженные силы еврейского государства в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:35
2024-04-08T10:28
в мире
израиль
хезболла
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего сил "Радван" движения "Хезболла", сообщили вооруженные силы еврейского государства в Telegram-канале."Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Али Ахмеда Хассина, командующего силами "Радван" в террористической организации "Хезболла". &lt;...&gt; Удар был осуществлен &lt;...&gt; на юге Ливана", — говорится в публикации.По данным ЦАХАЛ, Али Ахмед Хассин имел звание, соответствующее командиру бригады, и был ответственным за "планирование и осуществление терактов против мирных жителей на севере Израиля".В Армии обороны Израиля добавили, что уничтожили ночью еще двух бойцов "Хезболлы".
https://ria.ru/20240407/ataka-1938389692.html
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в мире, израиль, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного военного "Хезболлы"

Израиль ликвидировал командующего сил "Радван" движения "Хезболла" на юге Ливана

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командующего сил "Радван" движения "Хезболла", сообщили вооруженные силы еврейского государства в Telegram-канале.
"Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали Али Ахмеда Хассина, командующего силами "Радван" в террористической организации "Хезболла". <...> Удар был осуществлен <...> на юге Ливана", — говорится в публикации.
По данным ЦАХАЛ, Али Ахмед Хассин имел звание, соответствующее командиру бригады, и был ответственным за "планирование и осуществление терактов против мирных жителей на севере Израиля".
В Армии обороны Израиля добавили, что уничтожили ночью еще двух бойцов "Хезболлы".
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В миреИзраильХезболлаЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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