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В ТОГУ в Хабаровске впервые откроют ветеринарный факультет - РИА Новости, 08.04.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:17 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/khabarovsk-1938507232.html
В ТОГУ в Хабаровске впервые откроют ветеринарный факультет
В ТОГУ в Хабаровске впервые откроют ветеринарный факультет - РИА Новости, 08.04.2024
В ТОГУ в Хабаровске впервые откроют ветеринарный факультет
Ветеринарный факультет откроют впервые в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:17
2024-04-08T10:17
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михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Ветеринарный факультет откроют впервые в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. "В учебном году-2024/2025 на базе Тихоокеанского госуниверситета откроется ветеринарный факультет. Все решения для этого приняты, работы по лицензированию и запуску нового направления завершены. В повышении продовольственной безопасности страны именно это направление – одно из самых перспективных. Ветеринары и зоотехники в большом дефиците", - написал Дегтярев. Глава региона отметил, что с учетом инвестпроектов в агропромышленном комплексе только в Хабаровском крае потребность в этих специалистах составит не менее 45 человек в год. "В качестве приглашенных педагогов по ключевым предметам готовы приезжать коллеги из ведущих российских и китайских вузов. Кроме того, краевой минсельхоз взял в проработку вопрос целевой подготовки специалистов с заинтересованными предприятиями. Также мы заинтересованы в том, чтобы на площадке вуза появились виварий и ветеринарная клиника", - добавил губернатор. Как сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства и продовольствия края Павел Сторожук, в вузе предусмотрено 25 учебных мест по специальности "Агрономия", а на "Ветеринарии" - 30. На "Агрономии" места бюджетные, на "Ветеринарии" - платные, с возможностью заключения целевых договоров на обучение, указал министр. Как сообщает правительство региона, в 2025 году, в следующую приемную кампанию, абитуриенты смогут рассчитывать на бюджетные места. Такую задачу поставил перед краевым минобрнауки губернатор. "ТОГУ прошёл лицензирование по учебным направлениям. Подготовить учебную программу вузу помогло сотрудничество с Верхневолжским агробиотехнологическим университетом в Иваново, там трудятся преподаватели этих сфер с научными степенями. Они будут преподавать в Хабаровске как очно, так и дистанционно. Обучить ветеринаров помогут специалисты Хабаровской краевой станции по борьбе с болезнями животных и Хабаровской краевой ветлаборатории", - написал Сторожук. Он уточнил, что производственную практику студенты будут проходить с первого курса в сельхозпредприятиях края. По его словам, местные сельхозпредприятия начинают работать с детьми и молодежью. В регионе действует образовательная программа "Агрознайка" для младших школьников, в школах открыты профильные агроклассы, осенью в центре "Созвездие" организуют профильную агросмену, среднее профобразование по аграрным специальностям выпускники школ могут получить в Хорском агропромышленном техникуме.
https://ria.ru/20231009/sotrudnichestvo-1901390332.html
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хабаровск, хабаровский край, иваново, михаил дегтярев, образование - общество
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Иваново, Михаил Дегтярев, Образование - Общество

В ТОГУ в Хабаровске впервые откроют ветеринарный факультет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Хабаровск
Вид на Хабаровск - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
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ХАБАРОВСК, 8 апр - РИА Новости. Ветеринарный факультет откроют впервые в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.
"В учебном году-2024/2025 на базе Тихоокеанского госуниверситета откроется ветеринарный факультет. Все решения для этого приняты, работы по лицензированию и запуску нового направления завершены. В повышении продовольственной безопасности страны именно это направление – одно из самых перспективных. Ветеринары и зоотехники в большом дефиците", - написал Дегтярев.
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Глава региона отметил, что с учетом инвестпроектов в агропромышленном комплексе только в Хабаровском крае потребность в этих специалистах составит не менее 45 человек в год.
"В качестве приглашенных педагогов по ключевым предметам готовы приезжать коллеги из ведущих российских и китайских вузов. Кроме того, краевой минсельхоз взял в проработку вопрос целевой подготовки специалистов с заинтересованными предприятиями. Также мы заинтересованы в том, чтобы на площадке вуза появились виварий и ветеринарная клиника", - добавил губернатор.
Как сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства и продовольствия края Павел Сторожук, в вузе предусмотрено 25 учебных мест по специальности "Агрономия", а на "Ветеринарии" - 30. На "Агрономии" места бюджетные, на "Ветеринарии" - платные, с возможностью заключения целевых договоров на обучение, указал министр. Как сообщает правительство региона, в 2025 году, в следующую приемную кампанию, абитуриенты смогут рассчитывать на бюджетные места. Такую задачу поставил перед краевым минобрнауки губернатор.
"ТОГУ прошёл лицензирование по учебным направлениям. Подготовить учебную программу вузу помогло сотрудничество с Верхневолжским агробиотехнологическим университетом в Иваново, там трудятся преподаватели этих сфер с научными степенями. Они будут преподавать в Хабаровске как очно, так и дистанционно. Обучить ветеринаров помогут специалисты Хабаровской краевой станции по борьбе с болезнями животных и Хабаровской краевой ветлаборатории", - написал Сторожук.
Он уточнил, что производственную практику студенты будут проходить с первого курса в сельхозпредприятиях края.
По его словам, местные сельхозпредприятия начинают работать с детьми и молодежью. В регионе действует образовательная программа "Агрознайка" для младших школьников, в школах открыты профильные агроклассы, осенью в центре "Созвездие" организуют профильную агросмену, среднее профобразование по аграрным специальностям выпускники школ могут получить в Хорском агропромышленном техникуме.
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Хабаровский крайХабаровскХабаровский крайИвановоМихаил ДегтяревОбразование - Общество
 
 
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