https://ria.ru/20240408/kchr-1938565905.html

Глава КЧР объявил 10 апреля нерабочим днем

Глава КЧР объявил 10 апреля нерабочим днем - РИА Новости, 08.04.2024

Глава КЧР объявил 10 апреля нерабочим днем

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 10 апреля нерабочим днем в республике в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:09

2024-04-08T13:09

2024-04-08T13:09

религия

общество

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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НАЛЬЧИК, 8 апр – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов объявил 10 апреля нерабочим днем в республике в честь мусульманского праздника Ураза-байрам, сообщила пресс-служба руководителя региона. "Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, которым объявил в республике 10 апреля 2024 года – праздник Ураза-Байрам нерабочим днем", - говорится в сообщении. В соответствии с указом органам местного самоуправления, администрациям предприятий, организациям и учреждениям различных форм собственности предоставлено право организовать в этот день работу с учетом реальных возможностей обеспечения занятости рабочих и служащих. "Работа 10 апреля 2024 года компенсируется предоставлением другого дня отдыха", - отмечает пресс-служба Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката.

https://ria.ru/20240221/uraza-bayram-1866604876.html

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общество, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)