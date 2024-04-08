https://ria.ru/20240408/izrail-1938535847.html

Эксперт оценил возможность заключения соглашения Израиля с ХАМАС

Эксперт оценил возможность заключения соглашения Израиля с ХАМАС - РИА Новости, 08.04.2024

Эксперт оценил возможность заключения соглашения Израиля с ХАМАС

Израиль просчитывает возможности выхода на соглашение с ХАМАС только из-за внутриполитического давления на руководство, до компромисса пока далеко, особенно на... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:44

2024-04-08T11:44

2024-04-08T11:45

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Израиль просчитывает возможности выхода на соглашение с ХАМАС только из-за внутриполитического давления на руководство, до компромисса пока далеко, особенно на фоне планов израильских властей после вывода из сектора Газа 98-й дивизии начать операцию в Рафахе, которая может задержаться из-за необходимости эвакуировать мирное население, заявил РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Вечером в воскресенье министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) ликвидировала палестинское радикальное движение ХАМАС в Хан-Юнисе как военно-политическую структуру, военные готовятся к новым задачам, в том числе в Рафахе. Позже египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что на переговорах в египетской столице Каире по перемирию в секторе Газа достигнут прогресс, между сторонами есть консенсус по основным направлениям. "Требования, с которыми выступает каждая из делегаций, очень жестко составлены. Пока в этих требованиях не просматриваются какие-то подвижки в плане компромисса. Думаю, что сейчас все разговоры и просчитывание возможности выхода на соглашение обусловлены не тем, что изменились позиции сторон, а тем, что резко усилилось давление на правительство в Израиле", - сказал Бакланов. Он уточнил, что израильские внутриполитические силы требуют немедленного возвращения заложников ХАМАС, для них это является ключевым вопросом. "Здесь не столько успех переговорного процесса, сколько сильное давление фактора (освобождения заложников -ред.) внутри Израиля и необходимость показать, что этот вопрос может быть решен нынешним руководством, в том числе через Каир", - подчеркнул Бакланов. По словам эксперта, вся операция против ХАМАС сильно "зависла". "Речь первоначально шла о том, чтобы вытеснить максимальное количество палестинцев с территории Газы. Это не реализовано в настоящее время... Какое-то время понадобится для того маневрирования, которое в настоящее время идет. (Идёт) большое давление на Израиль, чтобы не возобновлять какие-то военные действия", - подчеркнул Бакланов. Он добавил, что всё по-прежнему осложняется тем, что мирное население остается в городе Рафах, поэтому с точки зрения израильских властей его необходимо эвакуировать. "Остановиться на перепутье будет для нынешнего руководства Израиля очень тяжелым моментом внутри страны", - отметил эксперт. Ранее армия Израиля вывела из сектора Газа 98-ю дивизию, которая последние несколько месяцев проводила операции в Хан-Юнисе, что обозначило окончание фазы полноценных наземных маневров в анклаве спустя ровно полгода с атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Нетаньяху ранее заявил, что уже утвердил оперативный план наземной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, отметив, что план по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий будет утвержден в скором времени. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 33 тысячи, пострадали около 75,7 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, владимир путин, хамас, оон, высшая школа экономики (вшэ), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году