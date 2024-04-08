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На Кубани проверят информацию об избиении ученика кадетского корпуса - РИА Новости, 08.04.2024
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15:54 08.04.2024 (обновлено: 16:49 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/izbienie-1938631044.html
На Кубани проверят информацию об избиении ученика кадетского корпуса
На Кубани проверят информацию об избиении ученика кадетского корпуса - РИА Новости, 08.04.2024
На Кубани проверят информацию об избиении ученика кадетского корпуса
Полицейские проверяют информацию о преподавателе, который якобы ударил ученика кадетского корпуса в Тимашевском районе на Кубани во время занятий, сообщили РИА... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:54
2024-04-08T16:49
происшествия
тимашевский район
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 8 апр – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о преподавателе, который якобы ударил ученика кадетского корпуса в Тимашевском районе на Кубани во время занятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю.Видео того, как преподаватель во время занятий бьет ученика у доски, после чего тот падает на пол, появилось ранее в Telegram-канале Kub Mash. По информации автора публикации, преподавателю якобы не понравился тон кадета, после чего он нанес ученику удар по лицу, а когда ребенок потерял сознание, попросил одногруппников вывести его в туалет."По факту выявленной в сети интернет публикации о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему материал зарегистрирован в полиции Тимашевского района", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в полиции.Проверку также организовала прокуратура Краснодарского края, будет дана оценка работе администрации образовательного учреждения и действиям учителя."По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По факту причинения телесных повреждений Тимашевским МРСО СУ СК (межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета) России по Краснодарскому краю организовано проведение процессуальной проверки, ход и результаты которой поставлены прокуратурой края на контроль", - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
https://ria.ru/20231222/izbienie-1917568716.html
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тимашевский район
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происшествия, тимашевский район, россия, краснодарский край
Происшествия, Тимашевский район, Россия, Краснодарский край
На Кубани проверят информацию об избиении ученика кадетского корпуса

МВД на Кубани проверит данные об учителе, ударившем ученика кадетского корпуса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 8 апр – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о преподавателе, который якобы ударил ученика кадетского корпуса в Тимашевском районе на Кубани во время занятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю.
Видео того, как преподаватель во время занятий бьет ученика у доски, после чего тот падает на пол, появилось ранее в Telegram-канале Kub Mash. По информации автора публикации, преподавателю якобы не понравился тон кадета, после чего он нанес ученику удар по лицу, а когда ребенок потерял сознание, попросил одногруппников вывести его в туалет.
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"По факту выявленной в сети интернет публикации о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему материал зарегистрирован в полиции Тимашевского района", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в полиции.
Проверку также организовала прокуратура Краснодарского края, будет дана оценка работе администрации образовательного учреждения и действиям учителя.
"По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По факту причинения телесных повреждений Тимашевским МРСО СУ СК (межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета) России по Краснодарскому краю организовано проведение процессуальной проверки, ход и результаты которой поставлены прокуратурой края на контроль", - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
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