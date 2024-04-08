https://ria.ru/20240408/izbienie-1938631044.html

На Кубани проверят информацию об избиении ученика кадетского корпуса

На Кубани проверят информацию об избиении ученика кадетского корпуса - РИА Новости, 08.04.2024

На Кубани проверят информацию об избиении ученика кадетского корпуса

Полицейские проверяют информацию о преподавателе, который якобы ударил ученика кадетского корпуса в Тимашевском районе на Кубани во время занятий, сообщили РИА... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:54

2024-04-08T15:54

2024-04-08T16:49

происшествия

тимашевский район

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 8 апр – РИА Новости. Полицейские проверяют информацию о преподавателе, который якобы ударил ученика кадетского корпуса в Тимашевском районе на Кубани во время занятий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД России по Краснодарскому краю.Видео того, как преподаватель во время занятий бьет ученика у доски, после чего тот падает на пол, появилось ранее в Telegram-канале Kub Mash. По информации автора публикации, преподавателю якобы не понравился тон кадета, после чего он нанес ученику удар по лицу, а когда ребенок потерял сознание, попросил одногруппников вывести его в туалет."По факту выявленной в сети интернет публикации о нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему материал зарегистрирован в полиции Тимашевского района", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства произошедшего уточняются, добавили в полиции.Проверку также организовала прокуратура Краснодарского края, будет дана оценка работе администрации образовательного учреждения и действиям учителя."По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По факту причинения телесных повреждений Тимашевским МРСО СУ СК (межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета) России по Краснодарскому краю организовано проведение процессуальной проверки, ход и результаты которой поставлены прокуратурой края на контроль", - сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

https://ria.ru/20231222/izbienie-1917568716.html

https://ria.ru/20231221/shkolnik-1917116751.html

тимашевский район

россия

краснодарский край

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происшествия, тимашевский район, россия, краснодарский край