https://ria.ru/20240408/irkutsk-1938526987.html

В Иркутске арестовали участника убийства, совершенного 26 лет назад

В Иркутске арестовали участника убийства, совершенного 26 лет назад - РИА Новости, 08.04.2024

В Иркутске арестовали участника убийства, совершенного 26 лет назад

За убийство двух военнослужащих, которое было совершено 26 лет назад, в Иркутске арестован мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:15

2024-04-08T11:15

2024-04-08T15:13

происшествия

иркутск

иркутская область

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

интерпол

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ИРКУТСК, 8 апр - РИА Новости. За убийство двух военнослужащих, которое было совершено 26 лет назад, в Иркутске арестован мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Сотрудники полиции и СОБР Росгвардии задержали в Иркутске иностранного гражданина, который находился в международном розыске за убийство двух военнослужащих в 1997 году. По данным Интерпола, на родине мужчина состоял в бандформировании и вместе со своими родственниками принимал участие в убийстве двух солдат, искавших дезертира, который приходился обвиняемому двоюродным братом. Военнослужащих заманили в жилище, где удерживали связанными, а затем обезглавили. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело за убийство двух и более человек при отягчающих обстоятельствах. Однако он скрылся от правоохранительных органов. "В настоящее время по ходатайству прокурора он заключен под стражу. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого на родину", - говорится в сообщении. Установлено, что в России разыскиваемый находился с нарушением миграционного законодательства.

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html

https://ria.ru/20240404/zaderzhanie-1937732846.html

иркутск

иркутская область

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происшествия, иркутск, иркутская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), интерпол