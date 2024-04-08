https://ria.ru/20240408/irkutsk-1938526987.html
В Иркутске арестовали участника убийства, совершенного 26 лет назад
В Иркутске арестовали участника убийства, совершенного 26 лет назад - РИА Новости, 08.04.2024
В Иркутске арестовали участника убийства, совершенного 26 лет назад
За убийство двух военнослужащих, которое было совершено 26 лет назад, в Иркутске арестован мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:15
2024-04-08T11:15
2024-04-08T15:13
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ИРКУТСК, 8 апр - РИА Новости. За убийство двух военнослужащих, которое было совершено 26 лет назад, в Иркутске арестован мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Сотрудники полиции и СОБР Росгвардии задержали в Иркутске иностранного гражданина, который находился в международном розыске за убийство двух военнослужащих в 1997 году. По данным Интерпола, на родине мужчина состоял в бандформировании и вместе со своими родственниками принимал участие в убийстве двух солдат, искавших дезертира, который приходился обвиняемому двоюродным братом. Военнослужащих заманили в жилище, где удерживали связанными, а затем обезглавили. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело за убийство двух и более человек при отягчающих обстоятельствах. Однако он скрылся от правоохранительных органов. "В настоящее время по ходатайству прокурора он заключен под стражу. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого на родину", - говорится в сообщении. Установлено, что в России разыскиваемый находился с нарушением миграционного законодательства.
https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906143186.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), интерпол
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Интерпол
В Иркутске арестовали участника убийства, совершенного 26 лет назад
В Иркутске арестовали участника убийства двух солдат, совершенного 26 лет назад
ИРКУТСК, 8 апр - РИА Новости. За убийство двух военнослужащих, которое было совершено 26 лет назад, в Иркутске арестован мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Сотрудники полиции и СОБР Росгвардии задержали в Иркутске иностранного гражданина, который находился в международном розыске за убийство двух военнослужащих в 1997 году. По данным Интерпола, на родине мужчина состоял в бандформировании и вместе со своими родственниками принимал участие в убийстве двух солдат, искавших дезертира, который приходился обвиняемому двоюродным братом. Военнослужащих заманили в жилище, где удерживали связанными, а затем обезглавили. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело за убийство двух и более человек при отягчающих обстоятельствах. Однако он скрылся от правоохранительных органов.
"В настоящее время по ходатайству прокурора он заключен под стражу. Решается вопрос об экстрадиции обвиняемого на родину", - говорится в сообщении.
Установлено, что в России разыскиваемый находился с нарушением миграционного законодательства.