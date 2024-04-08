https://ria.ru/20240408/infrastruktura-1938491410.html
В Житомирской области пострадал объект критической инфраструктуры
В Житомирской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 08.04.2024
В Житомирской области пострадал объект критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поврежден в Житомирской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T08:52
2024-04-08T08:52
2024-04-08T08:52
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Житомирской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко в Telegram-канале. "Ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области… атакован объект критической инфраструктуры", - написал он. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936996295.html
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в мире, житомирская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина
В Житомирской области пострадал объект критической инфраструктуры
Глава Житомирской ОВА Бунечко заявил о повреждении критической инфраструктуры