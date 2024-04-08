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В Иваново мужчина повредил икону в храме
В Иваново мужчина повредил икону в храме - РИА Новости, 08.04.2024
В Иваново мужчина повредил икону в храме
В ивановском соборе во время богослужения мужчина повредил икону, богослужебный текст и иное имущество храма, возбуждено дело об оскорблении религиозных чувств... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:03
2024-04-08T17:03
2024-04-08T17:05
иваново
ивановская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. В ивановском соборе во время богослужения мужчина повредил икону, богослужебный текст и иное имущество храма, возбуждено дело об оскорблении религиозных чувств верующих, сообщила прокуратура Ивановской области в Telegram-канале. "В Ивановской области при координирующей роли прокуратуры возбуждено уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих", - сообщила прокуратура. Инцидент произошел днем в воскресенье в Успенском кафедральном соборе на улице Смирнова в Иваново, где "во время богослужения в присутствии прихожан мужчина повредил одну из икон, богослужебный текст и другое имущество храма".
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иваново, ивановская область, происшествия
Иваново, Ивановская область, Происшествия
В Иваново мужчина повредил икону в храме
В Иваново возбудили дело на мужчину, который повредил икону в храме