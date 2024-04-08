https://ria.ru/20240408/ikona-1938662489.html

В Иваново мужчина повредил икону в храме

В Иваново мужчина повредил икону в храме - РИА Новости, 08.04.2024

В Иваново мужчина повредил икону в храме

В ивановском соборе во время богослужения мужчина повредил икону, богослужебный текст и иное имущество храма, возбуждено дело об оскорблении религиозных чувств... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:03

2024-04-08T17:03

2024-04-08T17:05

иваново

ивановская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

РЯЗАНЬ, 8 апр - РИА Новости. В ивановском соборе во время богослужения мужчина повредил икону, богослужебный текст и иное имущество храма, возбуждено дело об оскорблении религиозных чувств верующих, сообщила прокуратура Ивановской области в Telegram-канале. "В Ивановской области при координирующей роли прокуратуры возбуждено уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих", - сообщила прокуратура. Инцидент произошел днем в воскресенье в Успенском кафедральном соборе на улице Смирнова в Иваново, где "во время богослужения в присутствии прихожан мужчина повредил одну из икон, богослужебный текст и другое имущество храма".

https://ria.ru/20240404/vzryvchatka-1937743760.html

иваново

ивановская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иваново, ивановская область, происшествия