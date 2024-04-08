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Забайкальское предприятие получило господдержку для закупки зерна - РИА Новости, 08.04.2024
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13:23 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/gospodderzhka-1938573660.html
Забайкальское предприятие получило господдержку для закупки зерна
Забайкальское предприятие получило господдержку для закупки зерна - РИА Новости, 08.04.2024
Забайкальское предприятие получило господдержку для закупки зерна
В Забайкалье предприятие "Приаргунские просторы" получило госуслугу – поручительство, оно составило 15 миллионов рублей по кредиту в 30 миллионов рублей,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T13:23
2024-04-08T13:23
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Забайкалье предприятие "Приаргунские просторы" получило госуслугу – поручительство, оно составило 15 миллионов рублей по кредиту в 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Как сообщается, деньги будут направлены на закупку зерна. "Мы сразу же помогли, когда узнали, что средства необходимы для закупки зерна. Промышленность – одна из приоритетных отраслей экономики нашего региона", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Национальный проект "Мало и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - это один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
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Забайкальское предприятие получило господдержку для закупки зерна

© Фото : пресс-служба министерства экономического развития ЗабайкальяЗабайкальское предприятие получило господдержку для закупки зерна
Забайкальское предприятие получило господдержку для закупки зерна - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Забайкалье предприятие "Приаргунские просторы" получило госуслугу – поручительство, оно составило 15 миллионов рублей по кредиту в 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщается, деньги будут направлены на закупку зерна.
«
"Мы сразу же помогли, когда узнали, что средства необходимы для закупки зерна. Промышленность – одна из приоритетных отраслей экономики нашего региона", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Национальный проект "Мало и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - это один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.
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