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Забайкальское предприятие получило господдержку для закупки зерна

Забайкальское предприятие получило господдержку для закупки зерна - РИА Новости, 08.04.2024

Забайкальское предприятие получило господдержку для закупки зерна

В Забайкалье предприятие "Приаргунские просторы" получило госуслугу – поручительство, оно составило 15 миллионов рублей по кредиту в 30 миллионов рублей,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T13:23

2024-04-08T13:23

2024-04-08T13:23

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Забайкалье предприятие "Приаргунские просторы" получило госуслугу – поручительство, оно составило 15 миллионов рублей по кредиту в 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Как сообщается, деньги будут направлены на закупку зерна. "Мы сразу же помогли, когда узнали, что средства необходимы для закупки зерна. Промышленность – одна из приоритетных отраслей экономики нашего региона", - сказала министр экономического развития Забайкальского края Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба. Национальный проект "Мало и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - это один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, забайкальский край, россия, господдержка, поддержка бизнеса , бизнес, предприниматели