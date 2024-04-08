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В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и внук - РИА Новости, 08.04.2024
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17:41 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/gibel-1938676583.html
В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и внук
В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и внук - РИА Новости, 08.04.2024
В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и внук
Следователи начали проверку по факту гибели 70-летней женщины и ее 16-летнего внука в Белокалитвинском районе Ростовской области, которых обнаружили в частном... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:41
2024-04-08T17:41
происшествия
ростовская область
белокалитвинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели 70-летней женщины и ее 16-летнего внука в Белокалитвинском районе Ростовской области, которых обнаружили в частном доме с признаками отравления угарным газом, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении. Уточняется, что 7 апреля 2024 года в частном доме, расположенном в хуторе Чернышев Белокалитвинского района Ростовской области, были обнаружены тела 70-летней женщины и ее 16-летнего внука с признаками отравления угарным газом. "Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть женщины. Несовершеннолетний был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. По данному факту проводится процессуальная проверка, в настоящее время следователи Ростовской области устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240325/deti-1935684947.html
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ростовская область
белокалитвинский район
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происшествия, ростовская область, белокалитвинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Белокалитвинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и внук

СК: в Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и внук

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели 70-летней женщины и ее 16-летнего внука в Белокалитвинском районе Ростовской области, которых обнаружили в частном доме с признаками отравления угарным газом, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 7 апреля 2024 года в частном доме, расположенном в хуторе Чернышев Белокалитвинского района Ростовской области, были обнаружены тела 70-летней женщины и ее 16-летнего внука с признаками отравления угарным газом.
"Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть женщины. Несовершеннолетний был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
По данному факту проводится процессуальная проверка, в настоящее время следователи Ростовской области устанавливают обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияРостовская областьБелокалитвинский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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