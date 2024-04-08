https://ria.ru/20240408/gibel-1938676583.html

В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и внук

В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и внук - РИА Новости, 08.04.2024

В Ростовской области от отравления угарным газом погибли бабушка и внук

Следователи начали проверку по факту гибели 70-летней женщины и ее 16-летнего внука в Белокалитвинском районе Ростовской области, которых обнаружили в частном... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:41

2024-04-08T17:41

2024-04-08T17:41

происшествия

ростовская область

белокалитвинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели 70-летней женщины и ее 16-летнего внука в Белокалитвинском районе Ростовской области, которых обнаружили в частном доме с признаками отравления угарным газом, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. "В Ростовской области следователи устанавливают обстоятельства гибели двух человек в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении. Уточняется, что 7 апреля 2024 года в частном доме, расположенном в хуторе Чернышев Белокалитвинского района Ростовской области, были обнаружены тела 70-летней женщины и ее 16-летнего внука с признаками отравления угарным газом. "Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть женщины. Несовершеннолетний был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", - сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ. По данному факту проводится процессуальная проверка, в настоящее время следователи Ростовской области устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240325/deti-1935684947.html

https://ria.ru/20240228/gaz-1929983177.html

ростовская область

белокалитвинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, белокалитвинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)