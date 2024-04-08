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Дочка "Газпрома" восстановит газоснабжение после обрушения моста в Вязьме - РИА Новости, 08.04.2024
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21:21 08.04.2024 (обновлено: 23:08 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/gazosnabzhenie-1938715691.html
Дочка "Газпрома" восстановит газоснабжение после обрушения моста в Вязьме
Дочка "Газпрома" восстановит газоснабжение после обрушения моста в Вязьме - РИА Новости, 08.04.2024
Дочка "Газпрома" восстановит газоснабжение после обрушения моста в Вязьме
"Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливает газоснабжение потребителей, нарушенное в результате повреждения наземного распределительного газопровода... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T21:21
2024-04-08T23:08
происшествия
смоленская область
вяземский
газпром
обрушение путепровода в вязьме
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливает газоснабжение потребителей, нарушенное в результате повреждения наземного распределительного газопровода после обрушения моста в Смоленской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Специалисты "Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливают газоснабжение потребителей в Вяземском и Темкинском районах Смоленской области, прерванное в результате повреждения наземного распределительного газопровода при обрушении автомобильного моста", - говорится в сообщении.Информация о происшествии поступила на пульт диспетчерской службы газораспределительной организации в 16.55 мск, добавили в компании.Аварийные бригады "Газпром газораспределение Смоленск", как отмечается, незамедлительно приступили к восстановительным работам. На месте работают три аварийных бригады и пять единиц специальной техники, сроки завершения восстановительных работ уточняются.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они получили множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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происшествия, смоленская область, вяземский, газпром, обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Смоленская область, Вяземский, Газпром, Обрушение путепровода в Вязьме
Дочка "Газпрома" восстановит газоснабжение после обрушения моста в Вязьме

Дочка "Газпрома" восстановит газоснабжение после обрушения моста под Смоленском

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливает газоснабжение потребителей, нарушенное в результате повреждения наземного распределительного газопровода после обрушения моста в Смоленской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Специалисты "Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливают газоснабжение потребителей в Вяземском и Темкинском районах Смоленской области, прерванное в результате повреждения наземного распределительного газопровода при обрушении автомобильного моста", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Частично обрушившийся путепровод в Смоленской области
Информация о происшествии поступила на пульт диспетчерской службы газораспределительной организации в 16.55 мск, добавили в компании.
Аварийные бригады "Газпром газораспределение Смоленск", как отмечается, незамедлительно приступили к восстановительным работам. На месте работают три аварийных бригады и пять единиц специальной техники, сроки завершения восстановительных работ уточняются.
Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они получили множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Движение поездов на участке Дагомыс-Сочи нарушено из-за схода грунта и обрушения стены на ж/д пути. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Движение поездов в Сочи нарушилось из-за схода грунта на пути
3 апреля, 06:48
 
ПроисшествияСмоленская областьВяземскийГазпромОбрушение путепровода в Вязьме
 
 
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