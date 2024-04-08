https://ria.ru/20240408/gazosnabzhenie-1938715691.html

Дочка "Газпрома" восстановит газоснабжение после обрушения моста в Вязьме

Дочка "Газпрома" восстановит газоснабжение после обрушения моста в Вязьме - РИА Новости, 08.04.2024

Дочка "Газпрома" восстановит газоснабжение после обрушения моста в Вязьме

"Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливает газоснабжение потребителей, нарушенное в результате повреждения наземного распределительного газопровода... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T21:21

2024-04-08T21:21

2024-04-08T23:08

происшествия

смоленская область

вяземский

газпром

обрушение путепровода в вязьме

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливает газоснабжение потребителей, нарушенное в результате повреждения наземного распределительного газопровода после обрушения моста в Смоленской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Специалисты "Газпром газораспределение Смоленск" восстанавливают газоснабжение потребителей в Вяземском и Темкинском районах Смоленской области, прерванное в результате повреждения наземного распределительного газопровода при обрушении автомобильного моста", - говорится в сообщении.Информация о происшествии поступила на пульт диспетчерской службы газораспределительной организации в 16.55 мск, добавили в компании.Аварийные бригады "Газпром газораспределение Смоленск", как отмечается, незамедлительно приступили к восстановительным работам. На месте работают три аварийных бригады и пять единиц специальной техники, сроки завершения восстановительных работ уточняются.Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области в понедельник, когда на нем, по данным ГУМЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУМЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы. Как сообщает минздрав региона, пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они получили множественные травмы. Движение поездов приостановлено на участке обрушения путепровода, прокуратура организовала проверку, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html

смоленская область

вяземский

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происшествия, смоленская область, вяземский, газпром, обрушение путепровода в вязьме