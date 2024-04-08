https://ria.ru/20240408/gaza-1938472439.html
Предполагаемое перемирие в Газе включает сделку по заложникам, пишут СМИ
Предполагаемое перемирие в Газе включает сделку по заложникам, пишут СМИ - РИА Новости, 08.04.2024
Предполагаемое перемирие в Газе включает сделку по заложникам, пишут СМИ
Предлагаемое перемирие в секторе Газа включает в себя сделку по обмену израильскими заложниками и палестинскими заключенными и механизмы возвращения... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T01:29
2024-04-08T01:29
2024-04-08T01:29
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уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 8 апр - РИА Новости. Предлагаемое перемирие в секторе Газа включает в себя сделку по обмену израильскими заложниками и палестинскими заключенными и механизмы возвращения перемещенных лиц в Газе, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на высокопоставленный источник. По информации источника, Египет, США и Катар согласны с необходимостью поиска формулы для достижения гуманитарного перемирия в Газе. "Предлагаемое перемирие включает в себя сделку по обмену удерживаемыми лицами и механизмы возвращения перемещенных лиц в секторе Газа", - отметил источник. Ранее телеканал сообщал, что директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и израильская делегация посетят переговоры по перемирию в Газе, которые пройдут в Каире. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС заявило в воскресенье, что делегация движения прибыла в Каир и провела встречу с главой египетской разведки Аббасом Камелем. В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, однако они до сих пор не увенчались успехом. На прошлой неделе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал на пресс-конференции, что продвижению переговоров о перемирии, застопорившихся на тех же пунктах, которые обсуждались в марте в Париже, мешает несогласие Израиля с возвращением палестинцев на север сектора Газа, откуда они были вынуждены переместиться на юг из-за военных действий.
https://ria.ru/20240408/konflikt-1915630213.html
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в мире, катар, каир (город), египет, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Катар, Каир (город), Египет, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Предполагаемое перемирие в Газе включает сделку по заложникам, пишут СМИ
Al Qahera News: предполагаемое перемирие в Газе включает сделку по заложникам
КАИР, 8 апр - РИА Новости.
Предлагаемое перемирие в секторе Газа включает в себя сделку по обмену израильскими заложниками и палестинскими заключенными и механизмы возвращения перемещенных лиц в Газе, сообщает египетский телеканал Al Qahera News
со ссылкой на высокопоставленный источник.
По информации источника, Египет, США и Катар согласны с необходимостью поиска формулы для достижения гуманитарного перемирия в Газе.
"Предлагаемое перемирие включает в себя сделку по обмену удерживаемыми лицами и механизмы возвращения перемещенных лиц в секторе Газа", - отметил источник.
Ранее телеканал сообщал, что директор ЦРУ Уильям Бернс, премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и израильская делегация посетят переговоры по перемирию в Газе, которые пройдут в Каире.
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС заявило в воскресенье, что делегация движения прибыла в Каир и провела встречу с главой египетской разведки Аббасом Камелем.
В последние месяцы состоялось несколько раундов переговоров о прекращении огня в секторе Газа, однако они до сих пор не увенчались успехом.
На прошлой неделе официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сказал на пресс-конференции, что продвижению переговоров о перемирии, застопорившихся на тех же пунктах, которые обсуждались в марте в Париже, мешает несогласие Израиля с возвращением палестинцев на север сектора Газа, откуда они были вынуждены переместиться на юг из-за военных действий.