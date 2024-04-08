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В ФТС оценили ситуацию на границе с Финляндией - РИА Новости, 08.04.2024
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16:09 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/fts-1938637388.html
В ФТС оценили ситуацию на границе с Финляндией
В ФТС оценили ситуацию на границе с Финляндией - РИА Новости, 08.04.2024
В ФТС оценили ситуацию на границе с Финляндией
Ситуация в пунктах пропуска на границе России с Финляндией стабильная, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ, комментируя решение... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:09
2024-04-08T16:09
в мире
россия
финляндия
москва
дмитрий песков
мария захарова
федеральная таможенная служба (фтс россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация в пунктах пропуска на границе России с Финляндией стабильная, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ, комментируя решение Финляндии продлить закрытие границы с РФ до дальнейшего уведомления. "В настоящий момент по решению Финляндской Республики все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией закрыты для осуществления международного сообщения всеми видами транспорта. В пунктах пропуска обстановка стабильна, таможенные органы функционируют в штатном режиме", - ответили в ФТС. На прошлой неделе МВД Финляндии сообщило о решении правительства страны продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущее решение правительства о закрытии границы с Россией действовало до 14 апреля. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240407/protest-1938431312.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, федеральная таможенная служба (фтс россии), санкции в отношении россии
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Санкции в отношении России
В ФТС оценили ситуацию на границе с Финляндией

ФТС: ситуация на границе России с Финляндией стабильная

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Ситуация в пунктах пропуска на границе России с Финляндией стабильная, сообщили РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ, комментируя решение Финляндии продлить закрытие границы с РФ до дальнейшего уведомления.
«
"В настоящий момент по решению Финляндской Республики все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией закрыты для осуществления международного сообщения всеми видами транспорта. В пунктах пропуска обстановка стабильна, таможенные органы функционируют в штатном режиме", - ответили в ФТС.
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На прошлой неделе МВД Финляндии сообщило о решении правительства страны продлить закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления. Предыдущее решение правительства о закрытии границы с Россией действовало до 14 апреля.
Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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В миреРоссияФинляндияМоскваДмитрий ПесковМария ЗахароваФедеральная таможенная служба (ФТС России)Санкции в отношении России
 
 
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