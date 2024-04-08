Во Франции осудили отправку Украине оружия
Марешаль: отправка Украине оружия ослабляет армию Франции
© AP Photo / Claude ParisДепутат Национального Собрания Франции от правоконсервативной партии Национальный Фронт Марион Марешаль-Ле Пен
© AP Photo / Claude Paris
Депутат Национального Собрания Франции от правоконсервативной партии Национальный Фронт Марион Марешаль-Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 8 апр - РИА Новости. Вице-президент французской правой партии "Отвоевание" (Reconquete), кандидат на выборах в Европарламент Марион Марешаль в эфире телеканала выступила против отправки оружия Украине, поскольку это приводит, по ее мнению, к ослаблению французских вооруженных сил.
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"Я говорила с самого начала: я против отправки оружия по простой причине, потому что рассматриваю это... как ослабление военных средств Франции, потому что это разоружение Франции", – сказала она в эфире телеканала BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".