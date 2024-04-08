https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html
В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации
В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации - РИА Новости, 08.04.2024
В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации
Три человека обратились за медицинской помощью после затопления моторной лодки, которая эвакуировала людей из села Полудни в Самарской области, сообщили РИА... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:12
2024-04-08T16:12
2024-04-08T16:12
происшествия
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_149e56df7a5274079c5c5e6d7d726cff.jpg
САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после затопления моторной лодки, которая эвакуировала людей из села Полудни в Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. "В результате происшествия трем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время двое из них, в том числе ребенок, находятся под амбулаторным наблюдением. Один человек находится под наблюдением врачей в стационаре, состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщила собеседница агентства. Ранее в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что следователи проверку по публикации в СМИ о затоплении маломерного судна. По предварительным данным, днем 6 апреля перевернулась моторная лодка с пассажирами, эвакуированными из частично затопленного села Полудни. Судно наехало на подтопленное дерево. Пассажиры, в том числе двое маленьких детей, оказались в воде, они находились в спасательных жилетах, им удалось спастись.
https://ria.ru/20240408/dtp-1938481273.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581954170_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a8efb16bdd1c97e2cf99d90340d0723c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Наводнения в России — 2024
В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации
В Самарской области три человека пострадали после затопления лодки при эвакуации