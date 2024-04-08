https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html

В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации

В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации - РИА Новости, 08.04.2024

В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации

Три человека обратились за медицинской помощью после затопления моторной лодки, которая эвакуировала людей из села Полудни в Самарской области, сообщили РИА... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T16:12

2024-04-08T16:12

2024-04-08T16:12

происшествия

самарская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

наводнения в россии — 2024

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после затопления моторной лодки, которая эвакуировала людей из села Полудни в Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. "В результате происшествия трем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время двое из них, в том числе ребенок, находятся под амбулаторным наблюдением. Один человек находится под наблюдением врачей в стационаре, состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщила собеседница агентства. Ранее в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что следователи проверку по публикации в СМИ о затоплении маломерного судна. По предварительным данным, днем 6 апреля перевернулась моторная лодка с пассажирами, эвакуированными из частично затопленного села Полудни. Судно наехало на подтопленное дерево. Пассажиры, в том числе двое маленьких детей, оказались в воде, они находились в спасательных жилетах, им удалось спастись.

https://ria.ru/20240408/dtp-1938481273.html

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происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), наводнения в россии — 2024