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В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации - РИА Новости, 08.04.2024
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16:12 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/evakuatsiya-1938640654.html
В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации
В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации - РИА Новости, 08.04.2024
В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации
Три человека обратились за медицинской помощью после затопления моторной лодки, которая эвакуировала людей из села Полудни в Самарской области, сообщили РИА... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:12
2024-04-08T16:12
происшествия
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
наводнения в россии — 2024
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после затопления моторной лодки, которая эвакуировала людей из села Полудни в Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. "В результате происшествия трем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время двое из них, в том числе ребенок, находятся под амбулаторным наблюдением. Один человек находится под наблюдением врачей в стационаре, состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщила собеседница агентства. Ранее в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что следователи проверку по публикации в СМИ о затоплении маломерного судна. По предварительным данным, днем 6 апреля перевернулась моторная лодка с пассажирами, эвакуированными из частично затопленного села Полудни. Судно наехало на подтопленное дерево. Пассажиры, в том числе двое маленьких детей, оказались в воде, они находились в спасательных жилетах, им удалось спастись.
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происшествия, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Наводнения в России — 2024
В Самарской области лодка с пассажирами перевернулась при эвакуации

В Самарской области три человека пострадали после затопления лодки при эвакуации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Три человека обратились за медицинской помощью после затопления моторной лодки, которая эвакуировала людей из села Полудни в Самарской области, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
«
"В результате происшествия трем пациентам оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время двое из них, в том числе ребенок, находятся под амбулаторным наблюдением. Один человек находится под наблюдением врачей в стационаре, состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщила собеседница агентства.
Ранее в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что следователи проверку по публикации в СМИ о затоплении маломерного судна. По предварительным данным, днем 6 апреля перевернулась моторная лодка с пассажирами, эвакуированными из частично затопленного села Полудни. Судно наехало на подтопленное дерево. Пассажиры, в том числе двое маленьких детей, оказались в воде, они находились в спасательных жилетах, им удалось спастись.
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