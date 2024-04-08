https://ria.ru/20240408/etnokviz-1938708090.html
Десять команд поучаствовали в этноквизе в Черкесске
Десять команд поучаствовали в этноквизе в Черкесске - РИА Новости, 08.04.2024
Десять команд поучаствовали в этноквизе в Черкесске
Этноквиз "История, культура и традиции народов КЧР", в котором участвовали 10 региональных команд, прошел в Черкесске, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:09
2024-04-08T20:09
2024-04-08T20:09
карачаево-черкесская республика
черкесск
карачаево-черкесская республика (кчр)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Этноквиз "История, культура и традиции народов КЧР", в котором участвовали 10 региональных команд, прошел в Черкесске, сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкесской Республики. Этноквиз - интеллектуальная игра, организованная министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Участников приветствовал заместитель министра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Сергей Гузко. Он подчеркнул, что мероприятие направлено на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики. А также отметил, что подобные события способствуют этнокультурному разнообразию, духовному развитию, обеспечению межнационального и межрелигиозного согласия среди молодежи региона. За звание сильнейших боролись 10 команд высших учебных заведений КЧР. Команды-участницы прошли семь тематических туров с интересными, но сложными вопросами - от фактов до логических загадок. В России 2024 год объявлен Годом семьи. Поэтому в этноквизе один из раундов был посвящен вопросам о семье, что позволило еще раз коснуться этой темы и напомнить молодежи о важности сохранения традиционных ценностей и укрепления института семьи. Победителей определили по наибольшему количеству набранных баллов. Второе и третье места достались командам КЧГУ им. У.Д. Алиева, а первое место завоевала команда МФПУ "Синергия". Медали, кубки и сертификаты призерам вручили почетные гости: заместитель министра по делам национальностей Сергей Гузко, заместитель министра по делам молодежи КЧР Расул Найманов, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска Мурат Храчев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкесск, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Этноквиз "История, культура и традиции народов КЧР", в котором участвовали 10 региональных команд, прошел в Черкесске, сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкесской Республики.
Этноквиз - интеллектуальная игра, организованная министерством КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати.
Участников приветствовал заместитель министра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Сергей Гузко. Он подчеркнул, что мероприятие направлено на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской Республики. А также отметил, что подобные события способствуют этнокультурному разнообразию, духовному развитию, обеспечению межнационального и межрелигиозного согласия среди молодежи региона.
За звание сильнейших боролись 10 команд высших учебных заведений КЧР. Команды-участницы прошли семь тематических туров с интересными, но сложными вопросами - от фактов до логических загадок.
В России
2024 год объявлен Годом семьи. Поэтому в этноквизе один из раундов был посвящен вопросам о семье, что позволило еще раз коснуться этой темы и напомнить молодежи о важности сохранения традиционных ценностей и укрепления института семьи.
Победителей определили по наибольшему количеству набранных баллов. Второе и третье места достались командам КЧГУ им. У.Д. Алиева, а первое место завоевала команда МФПУ "Синергия
".
Медали, кубки и сертификаты призерам вручили почетные гости: заместитель министра по делам национальностей Сергей Гузко, заместитель министра по делам молодежи КЧР Расул Найманов, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска Мурат Храчев.