https://ria.ru/20240408/eparkhiya-1938543567.html

Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск

Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск - РИА Новости, 08.04.2024

Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск

Полиция Венгрии объявила в розыск 21-летнего Джорджа Сузуки по подозрению в краже денег и ценностей на крупную сумму из епархиального дома Венгерской... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:05

2024-04-08T12:05

2024-04-08T12:05

религия

венгрия

будапешт

религия

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БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Полиция Венгрии объявила в розыск 21-летнего Джорджа Сузуки по подозрению в краже денег и ценностей на крупную сумму из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште.Как следует из информации на сайте венгерской полиции, уроженец японского города Сайтама, родившийся в августе 2002 года, был объявлен в розыск в конце января.В епархии Венгерской и Будапештской РПЦ РИА Новости сообщили, что в интересах следствия не разглашают, что было похищено, и не комментируют личность подозреваемого, чтобы не влиять на ход следствия.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. Было возбуждено уголовное дело, полиция начала расследование, в помещении, где произошла кража, был произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК. В пресс-службе венгерской епархии РИА Новости подтвердили информацию о краже.

https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html

венгрия

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

венгрия, будапешт, религия