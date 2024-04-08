https://ria.ru/20240408/eparkhiya-1938543567.html
Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск
Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск - РИА Новости, 08.04.2024
Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск
Полиция Венгрии объявила в розыск 21-летнего Джорджа Сузуки по подозрению в краже денег и ценностей на крупную сумму из епархиального дома Венгерской... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:05
2024-04-08T12:05
2024-04-08T12:05
религия
венгрия
будапешт
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910810133_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_3d6295ef67373f01e16ede5cc09bcbd0.jpg
БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Полиция Венгрии объявила в розыск 21-летнего Джорджа Сузуки по подозрению в краже денег и ценностей на крупную сумму из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште.Как следует из информации на сайте венгерской полиции, уроженец японского города Сайтама, родившийся в августе 2002 года, был объявлен в розыск в конце января.В епархии Венгерской и Будапештской РПЦ РИА Новости сообщили, что в интересах следствия не разглашают, что было похищено, и не комментируют личность подозреваемого, чтобы не влиять на ход следствия.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. Было возбуждено уголовное дело, полиция начала расследование, в помещении, где произошла кража, был произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК. В пресс-службе венгерской епархии РИА Новости подтвердили информацию о краже.
https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html
венгрия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910810133_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_a844c5163eba29dac9b0a62409ba1b69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, будапешт, религия
Религия, Венгрия, Будапешт, Религия
Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск
В Венгрии объявили в розыск 21-летнего японца, подозреваемого в краже из епархии
БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Полиция Венгрии объявила в розыск 21-летнего Джорджа Сузуки по подозрению в краже денег и ценностей на крупную сумму из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште.
Как следует из информации на сайте венгерской полиции, уроженец японского города Сайтама, родившийся в августе 2002 года, был объявлен в розыск в конце января.
В епархии Венгерской и Будапештской РПЦ РИА Новости сообщили, что в интересах следствия не разглашают, что было похищено, и не комментируют личность подозреваемого, чтобы не влиять на ход следствия.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште
в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. Было возбуждено уголовное дело, полиция начала расследование, в помещении, где произошла кража, был произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК. В пресс-службе венгерской епархии РИА Новости подтвердили информацию о краже.