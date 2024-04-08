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Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск - РИА Новости, 08.04.2024
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Религия
 
12:05 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/eparkhiya-1938543567.html
Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск
Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск - РИА Новости, 08.04.2024
Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск
Полиция Венгрии объявила в розыск 21-летнего Джорджа Сузуки по подозрению в краже денег и ценностей на крупную сумму из епархиального дома Венгерской... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:05
2024-04-08T12:05
религия
венгрия
будапешт
религия
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БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Полиция Венгрии объявила в розыск 21-летнего Джорджа Сузуки по подозрению в краже денег и ценностей на крупную сумму из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште.Как следует из информации на сайте венгерской полиции, уроженец японского города Сайтама, родившийся в августе 2002 года, был объявлен в розыск в конце января.В епархии Венгерской и Будапештской РПЦ РИА Новости сообщили, что в интересах следствия не разглашают, что было похищено, и не комментируют личность подозреваемого, чтобы не влиять на ход следствия.Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. Было возбуждено уголовное дело, полиция начала расследование, в помещении, где произошла кража, был произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК. В пресс-службе венгерской епархии РИА Новости подтвердили информацию о краже.
https://ria.ru/20240314/vengerskaya-1933030238.html
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венгрия, будапешт, религия
Религия, Венгрия, Будапешт, Религия
Подозреваемый в краже из епархии РПЦ в Венгрии объявлен в розыск

В Венгрии объявили в розыск 21-летнего японца, подозреваемого в краже из епархии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Полиция Венгрии объявила в розыск 21-летнего Джорджа Сузуки по подозрению в краже денег и ценностей на крупную сумму из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште.
Как следует из информации на сайте венгерской полиции, уроженец японского города Сайтама, родившийся в августе 2002 года, был объявлен в розыск в конце января.
В епархии Венгерской и Будапештской РПЦ РИА Новости сообщили, что в интересах следствия не разглашают, что было похищено, и не комментируют личность подозреваемого, чтобы не влиять на ход следствия.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что из епархиального дома Венгерской православной епархии в Будапеште в начале января похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. Было возбуждено уголовное дело, полиция начала расследование, в помещении, где произошла кража, был произведен обыск, сняты отпечатки пальцев, взяты образцы ДНК. В пресс-службе венгерской епархии РИА Новости подтвердили информацию о краже.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Венгерской православной епархии произошла крупная кража, сообщил источник
14 марта, 18:17
 
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