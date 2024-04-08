https://ria.ru/20240408/elektropodstantsiya-1938554513.html

В Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции

В Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции - РИА Новости, 08.04.2024

В Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции

Электроподстанция практически уничтожена в селе Липцы Харьковской области Украины, оно и несколько рядом расположенных населенных пунктов остались без света и... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:39

2024-04-08T12:39

2024-04-08T12:39

в мире

харьковская область

украина

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Электроподстанция практически уничтожена в селе Липцы Харьковской области Украины, оно и несколько рядом расположенных населенных пунктов остались без света и мобильной связи, решается вопрос о принудительной эвакуации жителей, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона. Он утверждает, что ночью в селе Липцы раздавались взрывы. "(Противник - ред.) уничтожил практически электроподстанцию, в результате чего этот населенный пункт и несколько небольших рядом с ним без электроэнергии, мобильной связи", - сказал Синегубов. По его словам, село Липцы находится вблизи границы с РФ. Он отметил, что планируется объявить о принудительной эвакуации жителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20230928/kharkovskaya-1899208571.html

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, украина