В Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции
Глава Харьковской ОВА заявил об ударе по электроподстанции в селе Липцы
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Электроподстанция практически уничтожена в селе Липцы Харьковской области Украины, оно и несколько рядом расположенных населенных пунктов остались без света и мобильной связи, решается вопрос о принудительной эвакуации жителей, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона.
Он утверждает, что ночью в селе Липцы раздавались взрывы.
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"(Противник - ред.) уничтожил практически электроподстанцию, в результате чего этот населенный пункт и несколько небольших рядом с ним без электроэнергии, мобильной связи", - сказал Синегубов.
По его словам, село Липцы находится вблизи границы с РФ. Он отметил, что планируется объявить о принудительной эвакуации жителей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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