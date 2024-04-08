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В Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/elektropodstantsiya-1938554513.html
В Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции
В Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции - РИА Новости, 08.04.2024
В Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции
Электроподстанция практически уничтожена в селе Липцы Харьковской области Украины, оно и несколько рядом расположенных населенных пунктов остались без света и... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:39
2024-04-08T12:39
в мире
харьковская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Электроподстанция практически уничтожена в селе Липцы Харьковской области Украины, оно и несколько рядом расположенных населенных пунктов остались без света и мобильной связи, решается вопрос о принудительной эвакуации жителей, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона. Он утверждает, что ночью в селе Липцы раздавались взрывы. "(Противник - ред.) уничтожил практически электроподстанцию, в результате чего этот населенный пункт и несколько небольших рядом с ним без электроэнергии, мобильной связи", - сказал Синегубов. По его словам, село Липцы находится вблизи границы с РФ. Он отметил, что планируется объявить о принудительной эвакуации жителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20230928/kharkovskaya-1899208571.html
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в мире, харьковская область, украина
В мире, Харьковская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области заявили об ударе по электроподстанции

Глава Харьковской ОВА заявил об ударе по электроподстанции в селе Липцы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Электроподстанция практически уничтожена в селе Липцы Харьковской области Украины, оно и несколько рядом расположенных населенных пунктов остались без света и мобильной связи, решается вопрос о принудительной эвакуации жителей, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона.
Он утверждает, что ночью в селе Липцы раздавались взрывы.
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"(Противник - ред.) уничтожил практически электроподстанцию, в результате чего этот населенный пункт и несколько небольших рядом с ним без электроэнергии, мобильной связи", - сказал Синегубов.
По его словам, село Липцы находится вблизи границы с РФ. Он отметил, что планируется объявить о принудительной эвакуации жителей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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