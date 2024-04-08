https://ria.ru/20240408/ekozadachi-1938088855.html

Участники чемпионата "Техносфера" займутся поиском решений для экозадач

Участники чемпионата "Техносфера" займутся поиском решений для экозадач - РИА Новости, 08.04.2024

Участники чемпионата "Техносфера" займутся поиском решений для экозадач

Участники кейс-чемпионата "Техносфера" на базе Гринтеха ИТМО попробуют себя в поиске научно-технических решений в области защиты окружающей среды, сообщает... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:00

2024-04-08T10:00

2024-04-08T10:00

вымпелком

билайн

санкт-петербургский университет информационных технологий

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938089042_0:165:3068:1892_1920x0_80_0_0_96dd42c375ed4df1b337e23869023dcf.jpg

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Участники кейс-чемпионата "Техносфера" на базе Гринтеха ИТМО попробуют себя в поиске научно-технических решений в области защиты окружающей среды, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".Факультет экотехнологий (Гринтех) Университета ИТМО продолжает сотрудничество с ПАО "ВымпелКом", в рамках которого предоставляется возможность найти решения реальных задач направления GreenTech (ГринТех)."Техносфера" – это кейс-чемпионат по решению научно-технических задач в области экологии и устойчивого развития для студентов последних курсов бакалавриата, магистратуры, а также недавних выпускников технических, естественно-научных, инженерных, социально-экономических и смежных специальностей. Кейс-чемпионат проводится на ежегодной основе с целью развития и внедрения практик устойчивого развития, говорится в сообщении.В рамках предлагаемого кейса от оператора командам нужно решить задачу по анализу границ особо охраняемых природных территории (ООПТ) в разрезе нахождения на этих территориях сетевой инфраструктуры компании, а также выявить, в каких ООПТ такое влияние наиболее существенное."Взаимодействие со студентами является важнейшим направлением работы: мы используем различные форматы взаимодействия с учебными заведениями, поскольку заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров, понимающих специфику отрасли и обученных на реальных кейсах и задачах, стоящих перед бизнесом. Управление экологическими рисками и поиск возможностей для более эффективного использования технологий для защиты окружающей среды – важная часть этого процесса. Мы надеемся, что совместная работа с командами такого сильного факультета как Гринтех ИТМО позволит нам найти креативные решения, лежащие в смежных сферах – на стыке технологий и экологических задач. Мы с радостью участвуем чемпионате и ждем выпускников факультета к нам на стажировку", - отметила руководитель по устойчивому развитию ПАО "ВымпелКом" Евгения Чистова, слова которой привели в пресс-службе.Там напомнили, что в 2023 году участникам для решения был представлен кейс по развитию бизнес-практик в области экономики замкнутого цикла. Команда-победитель предложила новые пути использования "хвостов" процесса восстановления телекоммуникационного оборудования и спроектировала путь минимизации отходов.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, билайн, санкт-петербургский университет информационных технологий, технологии