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Участники чемпионата "Техносфера" займутся поиском решений для экозадач - РИА Новости, 08.04.2024
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10:00 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ekozadachi-1938088855.html
Участники чемпионата "Техносфера" займутся поиском решений для экозадач
Участники чемпионата "Техносфера" займутся поиском решений для экозадач - РИА Новости, 08.04.2024
Участники чемпионата "Техносфера" займутся поиском решений для экозадач
Участники кейс-чемпионата "Техносфера" на базе Гринтеха ИТМО попробуют себя в поиске научно-технических решений в области защиты окружающей среды, сообщает... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:00
2024-04-08T10:00
вымпелком
билайн
санкт-петербургский университет информационных технологий
технологии
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Участники кейс-чемпионата "Техносфера" на базе Гринтеха ИТМО попробуют себя в поиске научно-технических решений в области защиты окружающей среды, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".Факультет экотехнологий (Гринтех) Университета ИТМО продолжает сотрудничество с ПАО "ВымпелКом", в рамках которого предоставляется возможность найти решения реальных задач направления GreenTech (ГринТех)."Техносфера" – это кейс-чемпионат по решению научно-технических задач в области экологии и устойчивого развития для студентов последних курсов бакалавриата, магистратуры, а также недавних выпускников технических, естественно-научных, инженерных, социально-экономических и смежных специальностей. Кейс-чемпионат проводится на ежегодной основе с целью развития и внедрения практик устойчивого развития, говорится в сообщении.В рамках предлагаемого кейса от оператора командам нужно решить задачу по анализу границ особо охраняемых природных территории (ООПТ) в разрезе нахождения на этих территориях сетевой инфраструктуры компании, а также выявить, в каких ООПТ такое влияние наиболее существенное."Взаимодействие со студентами является важнейшим направлением работы: мы используем различные форматы взаимодействия с учебными заведениями, поскольку заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров, понимающих специфику отрасли и обученных на реальных кейсах и задачах, стоящих перед бизнесом. Управление экологическими рисками и поиск возможностей для более эффективного использования технологий для защиты окружающей среды – важная часть этого процесса. Мы надеемся, что совместная работа с командами такого сильного факультета как Гринтех ИТМО позволит нам найти креативные решения, лежащие в смежных сферах – на стыке технологий и экологических задач. Мы с радостью участвуем чемпионате и ждем выпускников факультета к нам на стажировку", - отметила руководитель по устойчивому развитию ПАО "ВымпелКом" Евгения Чистова, слова которой привели в пресс-службе.Там напомнили, что в 2023 году участникам для решения был представлен кейс по развитию бизнес-практик в области экономики замкнутого цикла. Команда-победитель предложила новые пути использования "хвостов" процесса восстановления телекоммуникационного оборудования и спроектировала путь минимизации отходов.
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60
353
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вымпелком, билайн, санкт-петербургский университет информационных технологий, технологии
ВымпелКом, Билайн, Санкт-Петербургский университет информационных технологий, Технологии

Участники чемпионата "Техносфера" займутся поиском решений для экозадач

© iStock.com / gpointstudioМолодые коллеги за столом переговоров
Молодые коллеги за столом переговоров - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / gpointstudio
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Участники кейс-чемпионата "Техносфера" на базе Гринтеха ИТМО попробуют себя в поиске научно-технических решений в области защиты окружающей среды, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
Факультет экотехнологий (Гринтех) Университета ИТМО продолжает сотрудничество с ПАО "ВымпелКом", в рамках которого предоставляется возможность найти решения реальных задач направления GreenTech (ГринТех).
"Техносфера" – это кейс-чемпионат по решению научно-технических задач в области экологии и устойчивого развития для студентов последних курсов бакалавриата, магистратуры, а также недавних выпускников технических, естественно-научных, инженерных, социально-экономических и смежных специальностей. Кейс-чемпионат проводится на ежегодной основе с целью развития и внедрения практик устойчивого развития, говорится в сообщении.
В рамках предлагаемого кейса от оператора командам нужно решить задачу по анализу границ особо охраняемых природных территории (ООПТ) в разрезе нахождения на этих территориях сетевой инфраструктуры компании, а также выявить, в каких ООПТ такое влияние наиболее существенное.
"Взаимодействие со студентами является важнейшим направлением работы: мы используем различные форматы взаимодействия с учебными заведениями, поскольку заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров, понимающих специфику отрасли и обученных на реальных кейсах и задачах, стоящих перед бизнесом. Управление экологическими рисками и поиск возможностей для более эффективного использования технологий для защиты окружающей среды – важная часть этого процесса. Мы надеемся, что совместная работа с командами такого сильного факультета как Гринтех ИТМО позволит нам найти креативные решения, лежащие в смежных сферах – на стыке технологий и экологических задач. Мы с радостью участвуем чемпионате и ждем выпускников факультета к нам на стажировку", - отметила руководитель по устойчивому развитию ПАО "ВымпелКом" Евгения Чистова, слова которой привели в пресс-службе.
Там напомнили, что в 2023 году участникам для решения был представлен кейс по развитию бизнес-практик в области экономики замкнутого цикла. Команда-победитель предложила новые пути использования "хвостов" процесса восстановления телекоммуникационного оборудования и спроектировала путь минимизации отходов.
 
ВымпелКомБилайнСанкт-Петербургский университет информационных технологийТехнологии
 
 
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