Набиуллина оценила темпы роста российской экономики
Набиуллина назвала текущие темпы роста российской экономики впечатляющими
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российская экономика в последнем квартале прошлого года и в начале текущего года демонстрирует впечатляющие темпы роста, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что их жесткая денежно-кредитная политика минимально тормозит экономику.
По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%, причем в третьем квартале рост ВВП составлял 5,7% в годовом выражении, а в четвертом - 4,9%. Что касается этого года, по оценке Минэкономразвития, ВВП в январе-феврале вырос на 6% в годовом выражении, только в феврале - на 7,7%.
"Жесткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Экономика и в четвертом квартале прошлого года, и в начале этого года продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста", - сказала Набиуллина в ходе выступления на совместном заседании комитетов Госдумы, где рассматривается годовой отчет ЦБ за 2023 год.
По ее словам, как показывают опросы предприятий и многочисленные встречи с ними, и в прошлом году, и сейчас основным сдерживающим фактором для расширения производства является не столько нехватка финансовых ресурсов, сколько дефицит рабочей силы.
"В отличие от восстановительной фазы роста, расширение производства теперь возможно главным образом за счет инвестиций в автоматизацию, в повышение производительности труда. Поэтому и для бизнеса, не менее чем для граждан, важна низкая предсказуемая инфляция", - подчеркнула глава Банка России.
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