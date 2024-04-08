https://ria.ru/20240408/ekonomika-1938540758.html

Набиуллина оценила темпы роста российской экономики

Набиуллина оценила темпы роста российской экономики - РИА Новости, 08.04.2024

Набиуллина оценила темпы роста российской экономики

Российская экономика в последнем квартале прошлого года и в начале текущего года демонстрирует впечатляющие темпы роста, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:56

2024-04-08T11:56

2024-04-08T11:56

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российская экономика в последнем квартале прошлого года и в начале текущего года демонстрирует впечатляющие темпы роста, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что их жесткая денежно-кредитная политика минимально тормозит экономику. По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%, причем в третьем квартале рост ВВП составлял 5,7% в годовом выражении, а в четвертом - 4,9%. Что касается этого года, по оценке Минэкономразвития, ВВП в январе-феврале вырос на 6% в годовом выражении, только в феврале - на 7,7%. "Жесткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Экономика и в четвертом квартале прошлого года, и в начале этого года продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста", - сказала Набиуллина в ходе выступления на совместном заседании комитетов Госдумы, где рассматривается годовой отчет ЦБ за 2023 год. По ее словам, как показывают опросы предприятий и многочисленные встречи с ними, и в прошлом году, и сейчас основным сдерживающим фактором для расширения производства является не столько нехватка финансовых ресурсов, сколько дефицит рабочей силы. "В отличие от восстановительной фазы роста, расширение производства теперь возможно главным образом за счет инвестиций в автоматизацию, в повышение производительности труда. Поэтому и для бизнеса, не менее чем для граждан, важна низкая предсказуемая инфляция", - подчеркнула глава Банка России.

https://ria.ru/20240408/dolg-1938124947.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)