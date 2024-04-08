https://ria.ru/20240408/dtp-1938525822.html

Автомобиль врезался в бетонный блок перед Крымским мостом

Автомобиль врезался в бетонный блок перед Крымским мостом - РИА Новости, 08.04.2024

Автомобиль врезался в бетонный блок перед Крымским мостом

Автомобиль врезался в бетонный блок по дороге перед въездом на Крымский мост, пострадал водитель и пассажир, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:10

2024-04-08T11:10

2024-04-08T11:10

авто

керчь

тамань (станица)

volkswagen group

volkswagen touareg

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Автомобиль врезался в бетонный блок по дороге перед въездом на Крымский мост, пострадал водитель и пассажир, сообщает пресс-служба МВД республики. "В результате ДТП водитель и пассажир, 1963 года рождения, получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным полиции, дорожная авария произошла утром в понедельник на автодороге А290 "Новороссийск-Керчь" перед въездом на Крымский мост. "Водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь со стороны г. Керчи в направлении Тамани, совершил наезд на препятствие в виде бетонного блока", - подчеркнули в полиции. По факту ДТП начата проверка.

https://ria.ru/20240408/dtp-1938491148.html

керчь

тамань (станица)

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авто, керчь, тамань (станица), volkswagen group, volkswagen touareg, происшествия