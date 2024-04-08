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Автомобиль врезался в бетонный блок перед Крымским мостом - РИА Новости, 08.04.2024
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11:10 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/dtp-1938525822.html
Автомобиль врезался в бетонный блок перед Крымским мостом
Автомобиль врезался в бетонный блок перед Крымским мостом - РИА Новости, 08.04.2024
Автомобиль врезался в бетонный блок перед Крымским мостом
Автомобиль врезался в бетонный блок по дороге перед въездом на Крымский мост, пострадал водитель и пассажир, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:10
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авто
керчь
тамань (станица)
volkswagen group
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Автомобиль врезался в бетонный блок по дороге перед въездом на Крымский мост, пострадал водитель и пассажир, сообщает пресс-служба МВД республики. "В результате ДТП водитель и пассажир, 1963 года рождения, получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным полиции, дорожная авария произошла утром в понедельник на автодороге А290 "Новороссийск-Керчь" перед въездом на Крымский мост. "Водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь со стороны г. Керчи в направлении Тамани, совершил наезд на препятствие в виде бетонного блока", - подчеркнули в полиции. По факту ДТП начата проверка.
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авто, керчь, тамань (станица), volkswagen group, volkswagen touareg, происшествия
Авто, Керчь, Тамань (станица), Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Происшествия
Автомобиль врезался в бетонный блок перед Крымским мостом

МВД: автомобиль врезался в бетонный блок перед Крымским мостом

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Автомобиль врезался в бетонный блок по дороге перед въездом на Крымский мост, пострадал водитель и пассажир, сообщает пресс-служба МВД республики.
«
"В результате ДТП водитель и пассажир, 1963 года рождения, получили телесные повреждения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
По данным полиции, дорожная авария произошла утром в понедельник на автодороге А290 "Новороссийск-Керчь" перед въездом на Крымский мост.
"Водитель, 1990 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь со стороны г. Керчи в направлении Тамани, совершил наезд на препятствие в виде бетонного блока", - подчеркнули в полиции.
По факту ДТП начата проверка.
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АвтоКерчьТамань (станица)Volkswagen GroupVolkswagen TouaregПроисшествия
 
 
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