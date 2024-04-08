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В Самарской области автобус съехал в кювет на трассе - РИА Новости, 08.04.2024
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05:14 08.04.2024
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В Самарской области автобус съехал в кювет на трассе
В Самарской области автобус съехал в кювет на трассе - РИА Новости, 08.04.2024
В Самарской области автобус съехал в кювет на трассе
Автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области, сообщается на сайте прокуратуры региона. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:14
2024-04-08T05:14
происшествия
авто
самарская область
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области, сообщается на сайте прокуратуры региона. "Сегодня, 8 апреля 2024 года, около 01:00 (02.00 мск - ред.) на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось", - говорится в сообщении. Отмечается, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Информации о пострадавших нет.
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происшествия, авто, самарская область, россия
Происшествия, Авто, Самарская область, Россия
В Самарской области автобус съехал в кювет на трассе

Прокуратура: в Самарской области автобус на трассе съехал в кювет и опрокинулся

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка Самарской области, сообщается на сайте прокуратуры региона.
"Сегодня, 8 апреля 2024 года, около 01:00 (02.00 мск - ред.) на трассе Урал-Муханово в районе сельского поселения Алакаевка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, следовавшего по маршруту Чимкент-Нижний Новгород. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Информации о пострадавших нет.
 
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