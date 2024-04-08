https://ria.ru/20240408/distant-1938511605.html
В Курганской области часть школ перевели на дистант из-за угрозы паводка
В Курганской области часть школ перевели на дистант из-за угрозы паводка - РИА Новости, 08.04.2024
В Курганской области часть школ перевели на дистант из-за угрозы паводка
Часть школ города Кургана и все школы Притобольного муниципального округа в Курганской области перевели учащихся на дистанционное обучение из-за угрозы паводка, РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:25
2024-04-08T10:25
2024-04-08T10:27
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Часть школ города Кургана и все школы Притобольного муниципального округа в Курганской области перевели учащихся на дистанционное обучение из-за угрозы паводка, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. Губернатор региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности. По данным пресс-службы, во многих школах Куртамышского, Притобольного, Белозерского, Звериноголовского, Целинного, Кетовского округов и Кургана развернуты пункты временного размещения для граждан, которых эвакуируют из зоны возможного подтопления и затопления. В ПВР организовано горячее питание. "Оперативное совещание с руководителями образовательных организаций провел директор департамента образования и науки Андрей Кочеров сегодня, 8 апреля. Было отмечено, что в областном центре обучающиеся поселка Восточный, а также курганских школ №44, 23 и 50 временно переведены на дистанционный формат обучения. Также дистанционно в эти дни будут обучаться школьники Притобольного округа", - говорится в сообщении. По словам Кочерова, эвакуированные в ПВР дети также будут переведены на дистант, если для них не будет возможности организовать очное обучение. "Остальные школьники будут получать знания в обычном режиме", - цитирует пресс-служба слова Кочерова. Также принято решение подготовить всю имеющуюся в образовательных организациях грузовую технику и автобусы для возможной эвакуации людей, а также сформировать группы волонтеров для патрулирования территории и других работ, поясняет пресс-служба. Поставлена задача в первую очередь создать все необходимые условия для обучения ребят из выпускных классов, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240408/polovode-1938494809.html
https://ria.ru/20240408/orsk-1938504409.html
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общество, курганская область, курган, вадим шумков, наводнения в россии — 2024
Общество, Курганская область, Курган, Вадим Шумков, Наводнения в России — 2024
В Курганской области часть школ перевели на дистант из-за угрозы паводка
Власти: часть школ Кургана и школы Притобольного округа перевели на дистант
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр – РИА Новости. Часть школ города Кургана и все школы Притобольного муниципального округа в Курганской области перевели учащихся на дистанционное обучение из-за угрозы паводка, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
Губернатор региона Вадим Шумков с 5 апреля ввел на территории Курганской области режим повышенной готовности.
По данным пресс-службы, во многих школах Куртамышского, Притобольного, Белозерского, Звериноголовского, Целинного, Кетовского округов и Кургана развернуты пункты временного размещения для граждан, которых эвакуируют из зоны возможного подтопления и затопления. В ПВР организовано горячее питание.
"Оперативное совещание с руководителями образовательных организаций провел директор департамента образования и науки Андрей Кочеров сегодня, 8 апреля. Было отмечено, что в областном центре обучающиеся поселка Восточный, а также курганских школ №44, 23 и 50 временно переведены на дистанционный формат обучения. Также дистанционно в эти дни будут обучаться школьники Притобольного округа", - говорится в сообщении.
По словам Кочерова, эвакуированные в ПВР дети также будут переведены на дистант, если для них не будет возможности организовать очное обучение. "Остальные школьники будут получать знания в обычном режиме", - цитирует пресс-служба слова Кочерова.
Также принято решение подготовить всю имеющуюся в образовательных организациях грузовую технику и автобусы для возможной эвакуации людей, а также сформировать группы волонтеров для патрулирования территории и других работ, поясняет пресс-служба.
Поставлена задача в первую очередь создать все необходимые условия для обучения ребят из выпускных классов, добавляется в сообщении.