https://ria.ru/20240408/bosniya-1938605324.html

Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны

Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны - РИА Новости, 08.04.2024

Член президиума Боснии и Герцеговины назвал вступление в НАТО целью страны

Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:54

2024-04-08T14:54

2024-04-08T15:44

в мире

босния и герцеговина

нато

йенс столтенберг

сараево

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от бошняков (славян-мусульман) Дени Бечирович на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что стратегической целью БиГ является вступление в НАТО.Президент Республики Сербской БиГ (РС БиГ) Милорад Додик заявил в январе, что РС БиГ допускает сотрудничество с НАТО, но выступает против членства БиГ в альянсе. Ранее скупщина (парламент) РС БиГ утвердил соответствующую резолюцию.Члена президиума - коллективного органа, тройного главы БиГ - в понедельник в Брюсселе принял генсек Североатлантического альянса."Полноправное членство в НАТО является одной из стратегических внешнеполитических целей БиГ. Так было решено государственными органами БиГ. За это проголосовали представители обоих энтитетов (частей страны) и всех народов БиГ. Поэтому у нас есть очень четкие правовые рамки и они предельно ясны – госорганы БиГ приняли все необходимые законные стратегические и концептуальные документы в области обороны", - отметил Бечирович на совместной пресс-конференции со Столтенбергом."Об этом наряду с прочим свидетельствует и закон об обороне БиГ, отчет об обороне БиГ, политика обороны БиГ, политика безопасности БиГ, принятые заявления президиума БиГ, где говорится, что наша цель - вступление в НАТО, и в конце концов, резолюция парламента БиГ, в которой также говорится, что наша цель – вступление в блок НАТО", - подчеркнул член президиума БиГ от бошняков.Он также процитировал закон об обороне БиГ, в одном из параграфов которого указано, что президиум, парламент, совет министров БиГ все субъекты обороны проведут необходимые действия для приема БиГ в члены НАТО, и подчеркнул, что "поэтому это наша законная обязанность". По его словам официальное Сараево 20 лет идет к членству в Североатлантическом альянсе и "сейчас мы перед дверьми, и этот шанс должны использовать".В отличие от политиков в Сараево, руководители боснийских сербов выступают за отказ от вступления в НАТО, в 2017 году Скупщина РС БиГ приняла резолюцию о военном нейтралитете.БиГ является участником программы "Партнерство ради мира", в стране также с 2004 года действует миротворческая миссия ALTHEA, в которой первоначально были задействованы свыше 5 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО, а также Швейцарии и Чили. После реструктуризации в начале 2022 года на базе Бутмир в Сараево и "на земле" в разных частях страны осталось по данным командования около 1,1 тысячи военнослужащих международного контингента. Основная заявленная задача EUFOR в настоящее время - обучение и участие в модернизации вооруженных сил БиГ и помощь властям страны "в создании безопасной окружающей среды".Президент РС Милорад Додик указал 24 марта 2023 года в годовщину бомбардировок НАТО 1999 года Союзной республики Югославия, что ЕС только выдвигает ультиматумы Сербии, Запад требует от сербов забыть бомбардировки НАТО, а от них самих не приходит ничего хорошего. Лидер боснийских сербов заявлял, что в Клинический университетский центр Баня-Луки и сейчас поступают дети с онкологическими заболеваниями в результате авиаударов почти тридцатилетней давности.Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, погибли свыше 150 гражданских лиц.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936983436.html

https://ria.ru/20240325/yugoslaviya-1935571523.html

https://ria.ru/20240126/nato-1923730457.html

https://ria.ru/20230324/nato-1860341490.html

босния и герцеговина

сараево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, босния и герцеговина, нато, йенс столтенберг, сараево