https://ria.ru/20240408/boepripasy-1938515449.html
СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов
СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов - РИА Новости, 08.04.2024
СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов
Европейской оборонной промышленности не хватает нитроцеллюлозы, которая необходима для производства боеприпасов, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:36
2024-04-08T10:36
2024-04-08T10:36
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европейской оборонной промышленности не хватает нитроцеллюлозы, которая необходима для производства боеприпасов, сообщает газета Financial Times. "Существует серьезный дефицит (нитроцеллюлозы), что приводит к сложностям внутри отрасли", - приводит издание слова неназванного менеджера из сферы обороны. Как отмечает газета, нитроцеллюлоза используется, в частности, при производстве взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива. По информации издания, которое ссылается на гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, Европа получает из Китая "более чем 70%" хлопковой целлюлозы, которая применяется для производства нитроцеллюлозы. По мнению Паппергера, существует риск, что КНР может удержать хлопковую целлюлозу "по геополитическим причинам".
https://ria.ru/20240406/boepripasy-1938249423.html
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в мире, китай, европа
СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов
FT: Европе не хватает необходимой для производства боеприпасов нитроцеллюлозы