https://ria.ru/20240408/boepripasy-1938515449.html

СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов

СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов - РИА Новости, 08.04.2024

СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов

Европейской оборонной промышленности не хватает нитроцеллюлозы, которая необходима для производства боеприпасов, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:36

2024-04-08T10:36

2024-04-08T10:36

в мире

китай

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932239_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_23a97b0763ae32725a71de47b10d873d.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европейской оборонной промышленности не хватает нитроцеллюлозы, которая необходима для производства боеприпасов, сообщает газета Financial Times. "Существует серьезный дефицит (нитроцеллюлозы), что приводит к сложностям внутри отрасли", - приводит издание слова неназванного менеджера из сферы обороны. Как отмечает газета, нитроцеллюлоза используется, в частности, при производстве взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива. По информации издания, которое ссылается на гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, Европа получает из Китая "более чем 70%" хлопковой целлюлозы, которая применяется для производства нитроцеллюлозы. По мнению Паппергера, существует риск, что КНР может удержать хлопковую целлюлозу "по геополитическим причинам".

https://ria.ru/20240406/boepripasy-1938249423.html

китай

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, европа