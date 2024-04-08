Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/boepripasy-1938515449.html
СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов
СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов - РИА Новости, 08.04.2024
СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов
Европейской оборонной промышленности не хватает нитроцеллюлозы, которая необходима для производства боеприпасов, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:36
2024-04-08T10:36
в мире
китай
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932239_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_23a97b0763ae32725a71de47b10d873d.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европейской оборонной промышленности не хватает нитроцеллюлозы, которая необходима для производства боеприпасов, сообщает газета Financial Times. "Существует серьезный дефицит (нитроцеллюлозы), что приводит к сложностям внутри отрасли", - приводит издание слова неназванного менеджера из сферы обороны. Как отмечает газета, нитроцеллюлоза используется, в частности, при производстве взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива. По информации издания, которое ссылается на гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, Европа получает из Китая "более чем 70%" хлопковой целлюлозы, которая применяется для производства нитроцеллюлозы. По мнению Паппергера, существует риск, что КНР может удержать хлопковую целлюлозу "по геополитическим причинам".
https://ria.ru/20240406/boepripasy-1938249423.html
китай
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929932239_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_dab65108c60bb1d487ef6d7ac4961499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, европа
В мире, Китай, Европа
СМИ раскрыли, чего не хватает странам Европы для производства боеприпасов

FT: Европе не хватает необходимой для производства боеприпасов нитроцеллюлозы

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Европейской оборонной промышленности не хватает нитроцеллюлозы, которая необходима для производства боеприпасов, сообщает газета Financial Times.
«
"Существует серьезный дефицит (нитроцеллюлозы), что приводит к сложностям внутри отрасли", - приводит издание слова неназванного менеджера из сферы обороны.
Как отмечает газета, нитроцеллюлоза используется, в частности, при производстве взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива.
По информации издания, которое ссылается на гендиректора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, Европа получает из Китая "более чем 70%" хлопковой целлюлозы, которая применяется для производства нитроцеллюлозы. По мнению Паппергера, существует риск, что КНР может удержать хлопковую целлюлозу "по геополитическим причинам".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
"По болотам". В ВСУ решились на отчаянный шаг из-за нехватки боеприпасов
6 апреля, 15:13
 
В миреКитайЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала