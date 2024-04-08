https://ria.ru/20240408/blekaut-1938540943.html
Минэнерго Украины считает, что тотального блэкаута в стране не будет
Минэнерго Украины считает, что тотального блэкаута в стране не будет - РИА Новости, 08.04.2024
Минэнерго Украины считает, что тотального блэкаута в стране не будет
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что тотального блэкаута в стране не будет. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:57
2024-04-08T11:57
2024-04-08T12:10
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что тотального блэкаута в стране не будет. "Безусловно, я думаю, что всю генерацию мы не потеряем. Если посмотреть на энергетический микс, то атом (атомные электростанции – ред.) производит более 50% электроэнергии в государстве", - сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, тотального блэкаута на Украине не будет. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
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В мире, ЖКХ, Украина, Россия, Запорожье, Герман Галущенко, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, ДТЭК
Минэнерго Украины считает, что тотального блэкаута в стране не будет
Галущенко: тотального блэкаута на Украине не будет
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что тотального блэкаута в стране не будет.
«
"Безусловно, я думаю, что всю генерацию мы не потеряем. Если посмотреть на энергетический микс, то атом (атомные электростанции – ред.) производит более 50% электроэнергии в государстве", - сказал Галущенко в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, тотального блэкаута на Украине не будет.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.