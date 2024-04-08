https://ria.ru/20240408/belorussiya-1938557267.html

Запад хочет направить в Белоруссию войска, заявил Лукашенко

Запад хочет направить в Белоруссию войска, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.04.2024

Запад хочет направить в Белоруссию войска, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью Запада является захватить в республике "хотя бы кусочек" территории и направить туда иностранные... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:50

2024-04-08T12:50

2024-04-08T12:58

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью Запада является захватить в республике "хотя бы кусочек" территории и направить туда иностранные войска."Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему - не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.Он обратил внимание, что инициаторами являются белорусские оппозиционеры, уехавшие на Запад. "Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: "Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!". На что кураторы им говорят: "Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее". Типа московского этого "Крокус Сити", не дай Бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси. Цель - зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну, не наемников, а уже войска. Они же "власть", - сказал президент Белоруссии.

https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко