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Запад хочет направить в Белоруссию войска, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.04.2024
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12:50 08.04.2024 (обновлено: 12:58 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/belorussiya-1938557267.html
Запад хочет направить в Белоруссию войска, заявил Лукашенко
Запад хочет направить в Белоруссию войска, заявил Лукашенко - РИА Новости, 08.04.2024
Запад хочет направить в Белоруссию войска, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью Запада является захватить в республике "хотя бы кусочек" территории и направить туда иностранные... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:50
2024-04-08T12:58
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью Запада является захватить в республике "хотя бы кусочек" территории и направить туда иностранные войска."Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему - не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.Он обратил внимание, что инициаторами являются белорусские оппозиционеры, уехавшие на Запад. "Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: "Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!". На что кураторы им говорят: "Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее". Типа московского этого "Крокус Сити", не дай Бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси. Цель - зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну, не наемников, а уже войска. Они же "власть", - сказал президент Белоруссии.
https://ria.ru/20240307/belorussiya-1931734219.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Запад хочет направить в Белоруссию войска, заявил Лукашенко

Лукашенко: власти делают все, чтобы уберечь Белоруссию от горячей войны

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 8 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что целью Запада является захватить в республике "хотя бы кусочек" территории и направить туда иностранные войска.
"Идет информационная война, прежде всего в СМИ. Экономическая война, иначе ее не назовешь. Мы делаем все для того, чтобы уберечь страну от горячей войны. Пока нам это удается. Думаю, что мы сможем решить эту проблему - не допустить столкновения, как это было всегда на территории Беларуси", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik.
Он обратил внимание, что инициаторами являются белорусские оппозиционеры, уехавшие на Запад. "Мы абсолютно знаем, чем они там занимаются. Бегают по разным центрам принятия решений и советникам от Америки до Брюсселя, просят деньги. И, самое главное: "Дайте на СМИ, на СМИ, на СМИ!". На что кураторы им говорят: "Ребята, в СМИ уже были, надо что-то погорячее". Типа московского этого "Крокус Сити", не дай Бог, теракты. И вооруженное противостояние в Беларуси. Цель - зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну, не наемников, а уже войска. Они же "власть", - сказал президент Белоруссии.
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