https://ria.ru/20240408/belgorod-1938525141.html

В Белгороде более 600 квартир повредило обстрелами ВСУ за неделю

В Белгороде более 600 квартир повредило обстрелами ВСУ за неделю - РИА Новости, 08.04.2024

В Белгороде более 600 квартир повредило обстрелами ВСУ за неделю

Более 600 квартир и 30 частных домов, а также свыше 400 автомобилей повреждены в Белгороде за неделю из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил мэр города... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:07

2024-04-08T11:07

2024-04-08T11:07

специальная военная операция на украине

белгород

украина

происшествия

вооруженные силы украины

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Более 600 квартир и 30 частных домов, а также свыше 400 автомобилей повреждены в Белгороде за неделю из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил мэр города Валентин Демидов. "За прошедшую неделю прирост составил по Белгороду 647 жилых объектов. Это 613 квартир и 34 индивидуальных жилых дома. В окнах это 519 окон и 846 балконов", - сказал Демидов во время оперативного совещания правительства.По данным главы города, на прошлой неделе был запланирован план по остеклению около 2 тысяч окон и балконов к 8 апреля. Сроки восстановления задерживаются из-за различных причин, в том числе это поздний доступ в квартиры. По словам Демидова, подрядчики завершат планируемый объем в течение двух дней. Завершить восстановление оставшихся 1,2 тысячи окон предстоит до 15 апреля, а 2,8 тысячи балконов - поэтапно до 26 апреля, подчеркнул мэр. Общая площадь поврежденных кровель составила около 5 тысяч квадратных метров, ремонтные работы по ним завершат не позднее 1 мая, добавил Демидов. "По автомобилям. В работе 1158 автомобилей у нас на сегодня, прирост за неделю 411 автомобилей… Мы запланировали 500 автомобилей выплатить за неделю, 304 выплатили, еще 320 документы на оплату подготовили, сегодня передали на оплату. Соответственно, оставшиеся автомобили все планируется завершить до 15.05 поэтапно", - рассказал Демидов. В конце марта Демидов сообщал, что порядка 4 тысяч жилых помещений пострадало в Белгороде из-за украинских обстрелов за три последних месяца, всего же с начала СВО было около 5 тысяч поврежденных квартир и домов.

https://ria.ru/20240403/opoveschenie-1937702313.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, украина, происшествия, вооруженные силы украины, валентин демидов