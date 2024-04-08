https://ria.ru/20240408/avariya-1938690134.html

В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.04.2024

В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

Два человека доставлены в больницу после столкновения автобуса и ГАЗели в Екатеринбурге, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:35

2024-04-08T18:35

2024-04-08T19:21

происшествия

авто

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938697974_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_6c13425a9183ce4207e08214a8d67970.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после столкновения автобуса и ГАЗели в Екатеринбурге, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, вечером в понедельник на улице Репина в уральской столице водитель автобуса ПАЗ столкнулся с впереди движущимся автомобилем ГАЗель. В момент аварии в салоне автобуса находилось тридцать пять пассажиров. "В результате ДТП два пассажира маршрутного транспортного средства доставлены в лечебную организацию для осмотра медицинскими работниками", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231209/avariya-1914861341.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, екатеринбург