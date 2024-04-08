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В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.04.2024
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18:35 08.04.2024 (обновлено: 19:21 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/avariya-1938690134.html
В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.04.2024
В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
Два человека доставлены в больницу после столкновения автобуса и ГАЗели в Екатеринбурге, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:35
2024-04-08T19:21
происшествия
авто
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после столкновения автобуса и ГАЗели в Екатеринбурге, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, вечером в понедельник на улице Репина в уральской столице водитель автобуса ПАЗ столкнулся с впереди движущимся автомобилем ГАЗель. В момент аварии в салоне автобуса находилось тридцать пять пассажиров. "В результате ДТП два пассажира маршрутного транспортного средства доставлены в лечебную организацию для осмотра медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231209/avariya-1914861341.html
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происшествия, авто, екатеринбург
Происшествия, Авто, Екатеринбург
В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

В ДТП с автобусом и грузовиком в Екатеринбурге пострадали 2 человека

© Фото : ГИБДД Свердловской области/TelegramДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и автомобиля ГАЗель в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и автомобиля ГАЗель в Верх-Исетском районе Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : ГИБДД Свердловской области/Telegram
ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и автомобиля ГАЗель в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после столкновения автобуса и ГАЗели в Екатеринбурге, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, вечером в понедельник на улице Репина в уральской столице водитель автобуса ПАЗ столкнулся с впереди движущимся автомобилем ГАЗель. В момент аварии в салоне автобуса находилось тридцать пять пассажиров.
"В результате ДТП два пассажира маршрутного транспортного средства доставлены в лечебную организацию для осмотра медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоЕкатеринбург
 
 
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