https://ria.ru/20240408/avariya-1938690134.html
В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.04.2024
В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
Два человека доставлены в больницу после столкновения автобуса и ГАЗели в Екатеринбурге, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:35
2024-04-08T18:35
2024-04-08T19:21
происшествия
авто
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Два человека доставлены в больницу после столкновения автобуса и ГАЗели в Екатеринбурге, сообщает региональная Госавтоинспекция. По данным ведомства, вечером в понедельник на улице Репина в уральской столице водитель автобуса ПАЗ столкнулся с впереди движущимся автомобилем ГАЗель. В момент аварии в салоне автобуса находилось тридцать пять пассажиров. "В результате ДТП два пассажира маршрутного транспортного средства доставлены в лечебную организацию для осмотра медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231209/avariya-1914861341.html
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происшествия, авто, екатеринбург
Происшествия, Авто, Екатеринбург
В Екатеринбурге столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
В ДТП с автобусом и грузовиком в Екатеринбурге пострадали 2 человека