https://ria.ru/20240408/astrakhan-1938538130.html
Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest состоялся в Астрахани
Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest состоялся в Астрахани - РИА Новости, 08.04.2024
Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest состоялся в Астрахани
Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest, в котором приняли участие более 1,5 тысячи танцоров из 44 регионов России и Казахстана, состоялся в Астрахани,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:47
2024-04-08T11:47
2024-04-08T11:47
астраханская область
игорь бабушкин
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest, в котором приняли участие более 1,5 тысячи танцоров из 44 регионов России и Казахстана, состоялся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В течение трех дней свое мастерство в разных стилях показали танцоры в возрасте от 5 лет и старше. "Вчера в Звездном прошел финал чемпионата. Я восхищен мастерством и энергией ребят. Могу с уверенностью сказать – это только начало большого проекта. Сделаем все, чтобы Астрахань стала центром притяжения активной молодежи, Родиной выдающихся артистов и спортсменов", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Идея создания ежегодного танцевального фестиваля в Астрахани принадлежит основателю дома танцев Yafunk Георгию Захаряну. Эту инициативу в декабре прошлого года поддержал губернатор региона. Фестиваль проходил в три этапа. В первый день на двух одновременно работающих площадках жюри отобрало интересные команды во всех номинациях направлений hip-hop, breaking и all styles среди детских и юниорских команд. Во второй - в государственном цирке состоялся крупнейший батл среди взрослых профессиональных танцоров с призовым фондом в 1 миллион рублей. В заключительный день соревнований прошедшие отбор команды и солисты боролись за чемпионский пояс и еще 1 миллион рублей. Как отметил руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин, одна из целей фестиваля - привлечение молодых талантов в регион. С появлением Lotus Fesт появляется возможность заявить о себе, не покидая область, продолжить развитие дома и приглашать на мастер-классы и соревнования профессионалов из других регионов.
https://ria.ru/20240402/turizm-1937290592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь бабушкин, астрахань
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Астрахань
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest, в котором приняли участие более 1,5 тысячи танцоров из 44 регионов России и Казахстана, состоялся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
В течение трех дней свое мастерство в разных стилях показали танцоры в возрасте от 5 лет и старше.
"Вчера в Звездном прошел финал чемпионата. Я восхищен мастерством и энергией ребят. Могу с уверенностью сказать – это только начало большого проекта. Сделаем все, чтобы Астрахань стала центром притяжения активной молодежи, Родиной выдающихся артистов и спортсменов", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале.
Идея создания ежегодного танцевального фестиваля в Астрахани
принадлежит основателю дома танцев Yafunk Георгию Захаряну. Эту инициативу в декабре прошлого года поддержал губернатор региона.
Фестиваль проходил в три этапа. В первый день на двух одновременно работающих площадках жюри отобрало интересные команды во всех номинациях направлений hip-hop, breaking и all styles среди детских и юниорских команд. Во второй - в государственном цирке состоялся крупнейший батл среди взрослых профессиональных танцоров с призовым фондом в 1 миллион рублей. В заключительный день соревнований прошедшие отбор команды и солисты боролись за чемпионский пояс и еще 1 миллион рублей.
Как отметил руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин, одна из целей фестиваля - привлечение молодых талантов в регион. С появлением Lotus Fesт появляется возможность заявить о себе, не покидая область, продолжить развитие дома и приглашать на мастер-классы и соревнования профессионалов из других регионов.