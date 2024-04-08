https://ria.ru/20240408/astrakhan-1938538130.html

Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest состоялся в Астрахани

Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest состоялся в Астрахани - РИА Новости, 08.04.2024

Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest состоялся в Астрахани

Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest, в котором приняли участие более 1,5 тысячи танцоров из 44 регионов России и Казахстана, состоялся в Астрахани,... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:47

2024-04-08T11:47

2024-04-08T11:47

астраханская область

игорь бабушкин

астрахань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938535215_0:0:964:542_1920x0_80_0_0_105ee15a28509905a60aa3def77ef432.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр - РИА Новости. Крупнейший танцевальный фестиваль Lotus Fest, в котором приняли участие более 1,5 тысячи танцоров из 44 регионов России и Казахстана, состоялся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В течение трех дней свое мастерство в разных стилях показали танцоры в возрасте от 5 лет и старше. "Вчера в Звездном прошел финал чемпионата. Я восхищен мастерством и энергией ребят. Могу с уверенностью сказать – это только начало большого проекта. Сделаем все, чтобы Астрахань стала центром притяжения активной молодежи, Родиной выдающихся артистов и спортсменов", - написал Бабушкин в своем Telegram-канале. Идея создания ежегодного танцевального фестиваля в Астрахани принадлежит основателю дома танцев Yafunk Георгию Захаряну. Эту инициативу в декабре прошлого года поддержал губернатор региона. Фестиваль проходил в три этапа. В первый день на двух одновременно работающих площадках жюри отобрало интересные команды во всех номинациях направлений hip-hop, breaking и all styles среди детских и юниорских команд. Во второй - в государственном цирке состоялся крупнейший батл среди взрослых профессиональных танцоров с призовым фондом в 1 миллион рублей. В заключительный день соревнований прошедшие отбор команды и солисты боролись за чемпионский пояс и еще 1 миллион рублей. Как отметил руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин, одна из целей фестиваля - привлечение молодых талантов в регион. С появлением Lotus Fesт появляется возможность заявить о себе, не покидая область, продолжить развитие дома и приглашать на мастер-классы и соревнования профессионалов из других регионов.

https://ria.ru/20240402/turizm-1937290592.html

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь бабушкин, астрахань