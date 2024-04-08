https://ria.ru/20240408/artilleriya-1938493067.html

Артиллеристы устроили ВСУ "огневую карусель" на Артемовском направлении

Артиллеристы устроили ВСУ "огневую карусель" на Артемовском направлении - РИА Новости, 08.04.2024

Артиллеристы устроили ВСУ "огневую карусель" на Артемовском направлении

Российская артиллерия применила тактику "огневой карусели" при ударах по украинским позициям на Артемовском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T09:01

2024-04-08T09:01

2024-04-08T16:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

рсзо 9к51 "град"

александр сырский

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ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Российская артиллерия применила тактику "огневой карусели" при ударах по украинским позициям на Артемовском направлении, сообщило Минобороны."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на Артемовском направлении", — заявили в военном ведомстве.В министерстве подчеркнули, что слаженная работа бойцов реактивного дивизиона позволяет оперативно наносить удары по скоплению личного состава и техники ВСУ, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, накрывая позиции противника шквальным огнем.В минувшую субботу главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию для украинской армии на Артемовском направлении из-за наступательных действий ВС России.

https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938480628.html

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938248988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, рсзо 9к51 "град", александр сырский