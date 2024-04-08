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Артиллеристы устроили ВСУ "огневую карусель" на Артемовском направлении - РИА Новости, 08.04.2024
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09:01 08.04.2024 (обновлено: 16:21 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/artilleriya-1938493067.html
Артиллеристы устроили ВСУ "огневую карусель" на Артемовском направлении
Артиллеристы устроили ВСУ "огневую карусель" на Артемовском направлении - РИА Новости, 08.04.2024
Артиллеристы устроили ВСУ "огневую карусель" на Артемовском направлении
Российская артиллерия применила тактику "огневой карусели" при ударах по украинским позициям на Артемовском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T09:01
2024-04-08T16:21
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
рсзо 9к51 "град"
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ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Российская артиллерия применила тактику "огневой карусели" при ударах по украинским позициям на Артемовском направлении, сообщило Минобороны."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на Артемовском направлении", — заявили в военном ведомстве.В министерстве подчеркнули, что слаженная работа бойцов реактивного дивизиона позволяет оперативно наносить удары по скоплению личного состава и техники ВСУ, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, накрывая позиции противника шквальным огнем.В минувшую субботу главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию для украинской армии на Артемовском направлении из-за наступательных действий ВС России.
https://ria.ru/20240408/spetsoperatsiya-1938480628.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, рсзо 9к51 "град", александр сырский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, РСЗО 9К51 "Град", Александр Сырский
Артиллеристы устроили ВСУ "огневую карусель" на Артемовском направлении

Расчеты "Града" применили тактику "огневой карусели" при атаке на ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Российская артиллерия применила тактику "огневой карусели" при ударах по украинским позициям на Артемовском направлении, сообщило Минобороны.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 4-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на Артемовском направлении", — заявили в военном ведомстве.
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Тактика "огневой карусели" заключается в непрерывном огневом воздействии на противника из нескольких орудий.

В министерстве подчеркнули, что слаженная работа бойцов реактивного дивизиона позволяет оперативно наносить удары по скоплению личного состава и техники ВСУ, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, накрывая позиции противника шквальным огнем.
В минувшую субботу главком ВСУ Александр Сырский признал сложную ситуацию для украинской армии на Артемовском направлении из-за наступательных действий ВС России.
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