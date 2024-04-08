В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве бизнесмена
В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве местного бизнесмена
Автомобиль полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Сургутский городской суд (ХМАО) арестовал двоих фигурантов по делу об убийстве местного предпринимателя, которого застрелили на глазах у семьи из огнестрельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее региональное СУСК информировало, что вечером 4 апреля возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте прицельными выстрелами из огнестрельного оружия был на месте убит 44-летний мужчина. Подозреваемый скрылся, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, застрелили местного индивидуального предпринимателя на глазах у жены и ребенка, а нападавший был в маске. По данным управления по вопросам безопасности администрации Сургута, четыре пули вошли в грудь бизнесмена. В понедельник СК сообщал, что одного из подозреваемых задержали и предъявили ему обвинение. Позже следователи подчеркнули, что также "задержано второе лицо, причастное к совершению убийства". По данным местных СМИ, задержанные - предполагаемые заказчик и исполнитель.
"В отношении двух обвиняемых к нам поступили материалы. В отношении обоих вынесено постановление об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток. Они обвиняются по пункту "д", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, по найму, с особой жестокостью)", - сказали РИА Новоости в суде.
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