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В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве бизнесмена - РИА Новости, 08.04.2024
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17:52 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/arest-1938678734.html
В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве бизнесмена
В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве бизнесмена - РИА Новости, 08.04.2024
В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве бизнесмена
Сургутский городской суд (ХМАО) арестовал двоих фигурантов по делу об убийстве местного предпринимателя, которого застрелили на глазах у семьи из огнестрельного РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T17:52
2024-04-08T17:52
происшествия
сургут
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Сургутский городской суд (ХМАО) арестовал двоих фигурантов по делу об убийстве местного предпринимателя, которого застрелили на глазах у семьи из огнестрельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее региональное СУСК информировало, что вечером 4 апреля возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте прицельными выстрелами из огнестрельного оружия был на месте убит 44-летний мужчина. Подозреваемый скрылся, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, застрелили местного индивидуального предпринимателя на глазах у жены и ребенка, а нападавший был в маске. По данным управления по вопросам безопасности администрации Сургута, четыре пули вошли в грудь бизнесмена. В понедельник СК сообщал, что одного из подозреваемых задержали и предъявили ему обвинение. Позже следователи подчеркнули, что также "задержано второе лицо, причастное к совершению убийства". По данным местных СМИ, задержанные - предполагаемые заказчик и исполнитель. "В отношении двух обвиняемых к нам поступили материалы. В отношении обоих вынесено постановление об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток. Они обвиняются по пункту "д", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, по найму, с особой жестокостью)", - сказали РИА Новоости в суде.
https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html
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РИА Новости
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происшествия, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве бизнесмена

В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве местного бизнесмена

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Сургутский городской суд (ХМАО) арестовал двоих фигурантов по делу об убийстве местного предпринимателя, которого застрелили на глазах у семьи из огнестрельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее региональное СУСК информировало, что вечером 4 апреля возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте прицельными выстрелами из огнестрельного оружия был на месте убит 44-летний мужчина. Подозреваемый скрылся, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, застрелили местного индивидуального предпринимателя на глазах у жены и ребенка, а нападавший был в маске. По данным управления по вопросам безопасности администрации Сургута, четыре пули вошли в грудь бизнесмена. В понедельник СК сообщал, что одного из подозреваемых задержали и предъявили ему обвинение. Позже следователи подчеркнули, что также "задержано второе лицо, причастное к совершению убийства". По данным местных СМИ, задержанные - предполагаемые заказчик и исполнитель.
"В отношении двух обвиняемых к нам поступили материалы. В отношении обоих вынесено постановление об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток. Они обвиняются по пункту "д", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, по найму, с особой жестокостью)", - сказали РИА Новоости в суде.
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ПроисшествияСургутРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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