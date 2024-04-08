https://ria.ru/20240408/arest-1938678734.html

В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве бизнесмена

В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве бизнесмена - РИА Новости, 08.04.2024

В Сургуте арестовали двоих фигурантов по делу об убийстве бизнесмена

Сургутский городской суд (ХМАО) арестовал двоих фигурантов по делу об убийстве местного предпринимателя, которого застрелили на глазах у семьи из огнестрельного РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:52

2024-04-08T17:52

2024-04-08T17:52

происшествия

сургут

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Сургутский городской суд (ХМАО) арестовал двоих фигурантов по делу об убийстве местного предпринимателя, которого застрелили на глазах у семьи из огнестрельного оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее региональное СУСК информировало, что вечером 4 апреля возле подъезда дома №55 по проспекту Мира в Сургуте прицельными выстрелами из огнестрельного оружия был на месте убит 44-летний мужчина. Подозреваемый скрылся, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе областного УМВД, застрелили местного индивидуального предпринимателя на глазах у жены и ребенка, а нападавший был в маске. По данным управления по вопросам безопасности администрации Сургута, четыре пули вошли в грудь бизнесмена. В понедельник СК сообщал, что одного из подозреваемых задержали и предъявили ему обвинение. Позже следователи подчеркнули, что также "задержано второе лицо, причастное к совершению убийства". По данным местных СМИ, задержанные - предполагаемые заказчик и исполнитель. "В отношении двух обвиняемых к нам поступили материалы. В отношении обоих вынесено постановление об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток. Они обвиняются по пункту "д", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, по найму, с особой жестокостью)", - сказали РИА Новоости в суде.

https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html

сургут

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф)