https://ria.ru/20240408/aktsiya-1938711199.html

Акция "День добрых дел" пройдет в Подмосковье 27 апреля

Акция "День добрых дел" пройдет в Подмосковье 27 апреля - РИА Новости, 08.04.2024

Акция "День добрых дел" пройдет в Подмосковье 27 апреля

Около 1,1 миллиона школьников смогут принять участие в акции "День добрых дел", которая пройдет в Московской области 27 апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T20:33

2024-04-08T20:33

2024-04-08T20:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 1,1 миллиона школьников смогут принять участие в акции "День добрых дел", которая пройдет в Московской области 27 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Все активности, которые предлагаются ребятам, разбиты на три направления: физический труд, спорт и экскурсии. Дети вместе с учителями сами смогут выбрать, что им ближе. На этой неделе проведут опрос, после чего директора составят план мероприятий в рамках акции. "Традиционно в апреле после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку – проводим субботники силами муниципальных служб, региональных, всегда рады привлечь к этому неравнодушных людей. Но особая категория - дети. Важно, чтобы они тоже могли внести свою лепту, поскольку на это есть запрос. 27 апреля в этом году - рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а "День добрых дел". Детям не нужно будет учить алгебру, литературу или другие предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителями", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. В свою очередь, министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила важность, чтобы активности в этот день проходили в удобных и интересных для детей форматах. По ее словам, например, в Гимназии Подольских курсантов преобладает патриотическое направление, и упор руководство школы предлагает сделать именно на это. Дети смогут посетить музей Подольских курсантов, этнографии и Климовский историко-краеведческий музей. В материале отмечается, что в образовательном центре "Багратион" в ЖК "Гусарская баллада" для самых маленьких пройдет экологический квест, учащиеся 5-6 классов отправятся в гости к ветеранам, чтобы помочь им по дому, 7-8 классы займутся уборкой территории школы, а старшеклассники приведут в порядок площадки около дошкольных учреждений. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что гости парков и лесопарков также смогут высадить саженцы деревьев и кустарников. "У нас в Подмосковье есть одиноко проживающие граждане. И важно уделить им внимание – сходить в магазин или помыть полы", - добавил Воробьев. Он подчеркнул, что хотел бы, как и все родители, чтобы дети имели возможность что-то делать для других. Воробьев также предложил провести конкурс, чтобы ребята рассказали, как школа отработала этот день, и дети могли бы поделиться, что хорошего они сделали.

https://ria.ru/20240404/podarki-1937886098.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев