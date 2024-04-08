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Акция "День добрых дел" пройдет в Подмосковье 27 апреля - РИА Новости, 08.04.2024
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Новости Подмосковья
 
20:33 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/aktsiya-1938711199.html
Акция "День добрых дел" пройдет в Подмосковье 27 апреля
Акция "День добрых дел" пройдет в Подмосковье 27 апреля - РИА Новости, 08.04.2024
Акция "День добрых дел" пройдет в Подмосковье 27 апреля
Около 1,1 миллиона школьников смогут принять участие в акции "День добрых дел", которая пройдет в Московской области 27 апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T20:33
2024-04-08T20:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 1,1 миллиона школьников смогут принять участие в акции "День добрых дел", которая пройдет в Московской области 27 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Все активности, которые предлагаются ребятам, разбиты на три направления: физический труд, спорт и экскурсии. Дети вместе с учителями сами смогут выбрать, что им ближе. На этой неделе проведут опрос, после чего директора составят план мероприятий в рамках акции. "Традиционно в апреле после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку – проводим субботники силами муниципальных служб, региональных, всегда рады привлечь к этому неравнодушных людей. Но особая категория - дети. Важно, чтобы они тоже могли внести свою лепту, поскольку на это есть запрос. 27 апреля в этом году - рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а "День добрых дел". Детям не нужно будет учить алгебру, литературу или другие предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителями", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. В свою очередь, министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила важность, чтобы активности в этот день проходили в удобных и интересных для детей форматах. По ее словам, например, в Гимназии Подольских курсантов преобладает патриотическое направление, и упор руководство школы предлагает сделать именно на это. Дети смогут посетить музей Подольских курсантов, этнографии и Климовский историко-краеведческий музей. В материале отмечается, что в образовательном центре "Багратион" в ЖК "Гусарская баллада" для самых маленьких пройдет экологический квест, учащиеся 5-6 классов отправятся в гости к ветеранам, чтобы помочь им по дому, 7-8 классы займутся уборкой территории школы, а старшеклассники приведут в порядок площадки около дошкольных учреждений. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что гости парков и лесопарков также смогут высадить саженцы деревьев и кустарников. "У нас в Подмосковье есть одиноко проживающие граждане. И важно уделить им внимание – сходить в магазин или помыть полы", - добавил Воробьев. Он подчеркнул, что хотел бы, как и все родители, чтобы дети имели возможность что-то делать для других. Воробьев также предложил провести конкурс, чтобы ребята рассказали, как школа отработала этот день, и дети могли бы поделиться, что хорошего они сделали.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Акция "День добрых дел" пройдет в Подмосковье 27 апреля

© iStock.com / Dobrila VignjevicШкольники используют смартфон в классе
Школьники используют смартфон в классе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© iStock.com / Dobrila Vignjevic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 1,1 миллиона школьников смогут принять участие в акции "День добрых дел", которая пройдет в Московской области 27 апреля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Все активности, которые предлагаются ребятам, разбиты на три направления: физический труд, спорт и экскурсии. Дети вместе с учителями сами смогут выбрать, что им ближе. На этой неделе проведут опрос, после чего директора составят план мероприятий в рамках акции.
"Традиционно в апреле после зимы мы стараемся максимально уделить внимание чистоте, порядку – проводим субботники силами муниципальных служб, региональных, всегда рады привлечь к этому неравнодушных людей. Но особая категория - дети. Важно, чтобы они тоже могли внести свою лепту, поскольку на это есть запрос. 27 апреля в этом году - рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а "День добрых дел". Детям не нужно будет учить алгебру, литературу или другие предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителями", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе отметила важность, чтобы активности в этот день проходили в удобных и интересных для детей форматах.
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По ее словам, например, в Гимназии Подольских курсантов преобладает патриотическое направление, и упор руководство школы предлагает сделать именно на это. Дети смогут посетить музей Подольских курсантов, этнографии и Климовский историко-краеведческий музей.
В материале отмечается, что в образовательном центре "Багратион" в ЖК "Гусарская баллада" для самых маленьких пройдет экологический квест, учащиеся 5-6 классов отправятся в гости к ветеранам, чтобы помочь им по дому, 7-8 классы займутся уборкой территории школы, а старшеклассники приведут в порядок площадки около дошкольных учреждений.
Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что гости парков и лесопарков также смогут высадить саженцы деревьев и кустарников.
"У нас в Подмосковье есть одиноко проживающие граждане. И важно уделить им внимание – сходить в магазин или помыть полы", - добавил Воробьев.
Он подчеркнул, что хотел бы, как и все родители, чтобы дети имели возможность что-то делать для других. Воробьев также предложил провести конкурс, чтобы ребята рассказали, как школа отработала этот день, и дети могли бы поделиться, что хорошего они сделали.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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