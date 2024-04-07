https://ria.ru/20240407/zemletryasenie-1938369916.html
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 07.04.2024
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:11
2024-04-07T12:11
2024-04-07T12:11
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 408 километрах к северо-востоку от столицы страны, города Порт-Морсби, с населением 283 тысячи человек в 07.25 по времени UTC (10.25 мск). Очаг залегал на глубине 56 километров.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби
В мире, Папуа-Новая Гвинея, Порт-Морсби
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи