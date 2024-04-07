https://ria.ru/20240407/zemletryasenie-1938369916.html

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение - РИА Новости, 07.04.2024

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:11

2024-04-07T12:11

2024-04-07T12:11

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папуа-новая гвинея

порт-морсби

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 408 километрах к северо-востоку от столицы страны, города Порт-Морсби, с населением 283 тысячи человек в 07.25 по времени UTC (10.25 мск). Очаг залегал на глубине 56 километров.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

папуа-новая гвинея

порт-морсби

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Ольга Фомченкова

в мире, папуа-новая гвинея, порт-морсби