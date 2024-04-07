Зеленский признал, что Киев без поддержки США проиграет в конфликте
Зеленский: Киеву без поддержки США будет очень тяжело, он проиграет в конфликте
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украине без поддержки конгресса США в вопросе выделения нового пакета помощи будет очень тяжело, Киев проиграет в конфликте, заявил Владимир Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Без этой поддержки конгресса нам будет очень тяжело не то что победить, а даже остаться… Нужно говорить конкретно конгрессу: если конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну", - сказал Зеленский во время онлайн-встречи с участниками международной инициативы в поддержку Украины.
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Он предложил подумать над тем, как привлечь внимание конгресса и американцев к Украине.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.