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Зеленский признал, что Киев без поддержки США проиграет в конфликте - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 07.04.2024 (обновлено: 17:34 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938421456.html
Зеленский признал, что Киев без поддержки США проиграет в конфликте
Зеленский признал, что Киев без поддержки США проиграет в конфликте - РИА Новости, 07.04.2024
Зеленский признал, что Киев без поддержки США проиграет в конфликте
Украине без поддержки конгресса США в вопросе выделения нового пакета помощи будет очень тяжело, Киев проиграет в конфликте, заявил Владимир Зеленский в видео,... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:33
2024-04-07T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
майк джонсон
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украине без поддержки конгресса США в вопросе выделения нового пакета помощи будет очень тяжело, Киев проиграет в конфликте, заявил Владимир Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. "Без этой поддержки конгресса нам будет очень тяжело не то что победить, а даже остаться… Нужно говорить конкретно конгрессу: если конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну", - сказал Зеленский во время онлайн-встречи с участниками международной инициативы в поддержку Украины.Он предложил подумать над тем, как привлечь внимание конгресса и американцев к Украине. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, майк джонсон, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Майк Джонсон, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский признал, что Киев без поддержки США проиграет в конфликте

Зеленский: Киеву без поддержки США будет очень тяжело, он проиграет в конфликте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Украине без поддержки конгресса США в вопросе выделения нового пакета помощи будет очень тяжело, Киев проиграет в конфликте, заявил Владимир Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Без этой поддержки конгресса нам будет очень тяжело не то что победить, а даже остаться… Нужно говорить конкретно конгрессу: если конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну", - сказал Зеленский во время онлайн-встречи с участниками международной инициативы в поддержку Украины.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Украина вычерпала американский бюджет до дна
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Он предложил подумать над тем, как привлечь внимание конгресса и американцев к Украине.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру.
Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийМайк ДжонсонНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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