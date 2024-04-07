https://ria.ru/20240407/zdorove-1938020818.html

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья - РИА Новости, 07.04.2024

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T00:41

2024-04-07T00:41

2024-04-07T00:41

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всемирный день здоровья

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Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. С 1950 года Всемирный день здоровья проводится ежегодно с целью привлечения внимания людей во всем мире к основным проблемам общественного здравоохранения, стоящим перед международным сообществом. В этот день начинается осуществление долгосрочных программ санитарного просвещения, которые продолжаются в течение длительного времени после 7 апреля.Каждый год выбирается какая-либо тема Всемирного дня здравоохранения, которая освещает одну из приоритетных областей деятельности ВОЗ.Тема Всемирного дня здоровья в 2024 году – "Мое здоровье – мое право".Право на здоровье является одним из основных прав человека. Каждый человек должен иметь возможность в любое время и в любом месте получать необходимую ему медицинскую помощь, не испытывая при этом финансовых трудностей.По данным Совета по экономическим аспектам концепции "Здоровье для всех", как минимум 140 стран конституционно закрепили право на здоровье в качестве одного из прав человека. При этом многие страны не приняли или не осуществляют на практике законодательство, гарантирующее населению беспрепятственный доступ к услугам здравоохранения. Как отмечает ВОЗ, этим, в частности, объясняется тот факт, что в 2021 году не менее 4,5 миллиарда человек — более половины мирового населения — не были полностью охвачены основными видами медицинской помощи.Всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ) – одна из задач, поставленных странами мира при принятии в 2015 году Целей в области устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года.Всеобщий охват услугами здравоохранения означает, что все люди имеют доступ к полному спектру необходимых им качественных медицинских услуг, когда бы и где бы они в них ни нуждались, и не испытывают при этом финансовых трудностей. Он включает весь комплекс основных медицинских услуг – от укрепления здоровья до профилактики, лечения, реабилитации и паллиативного ухода на протяжении всей жизни.Еще до начала пандемии COVID-19 прогресс в области обеспечения ВОУЗ был неустойчивым. В период 2000-2021 годов индекс охвата услугами в рамках ВОУЗ вырос с 45 до 68 пунктов. Однако в последнее время прогресс в увеличении охвата услугами замедлился по сравнению с успехами, достигнутыми до 2015 года: в период с 2015 по 2021 год указанный индекс вырос всего на 3 пункта, а с 2019 года – оставался без изменений. В период с 2000 по 2021 год доля населения, не охваченного основными услугами здравоохранения, сократилась примерно на 15%, при этом после 2015 года достигнутый прогресс был минимальным.В настоящее время, по данным ВОЗ, около двух миллиардов человек сталкиваются с финансовыми трудностями, в том числе один миллиард человек несет катастрофически высокие расходы на медицинскую помощь из собственных средств, при этом 344 миллиона человек еще глубже ввергаются в крайнюю нищету из-за расходов на здравоохранение.По данным ВОЗ, пандемия COVID-19 привела к дополнительной дезорганизации основных медицинских служб. На пике пандемии в 2021 году сбои в их работе наблюдались в 92% стран. В 2022 году о наличии таких сбоев продолжало сообщать 84% стран.Минздрав РФ заявил о повышении доступности бесплатной медицинской помощи для граждан в рамках обязательного медицинского страхования, в том числе за счет увеличения объема средств ОМС, выделяемых на финансовое обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также профилактической направленности указанной медицинской помощи. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размер финансового обеспечения медицинской помощи, оказанной за счет средств обязательного медицинского страхования, в 2023 году составил 2,8 триллиона рублей, что на 2,3 миллиарда рублей больше, чем в 2022 году.Объем скорой медицинской помощи в 2023 году составил 35,5 миллиона вызовов (0,244 вызова на одного застрахованного), это на 1,7 миллиона вызовов меньше, чем в 2022 году (37,2 миллиона вызовов), что, по мнению Минздрава, связано с повышением качества профилактических мероприятий, в том числе диспансерно-динамического наблюдения. Объем же посещений с профилактической и иными целями в 2023 году составил 476,3 миллиона посещений, что на 12,8 миллиона посещений больше, чем в 2022 году (463,5 миллиона посещений).В ВОЗ отмечают, чтобы здоровье для всех стало реальностью, необходимо позаботиться о том, чтобы каждый человек и каждая группа населения, заботясь о своем здоровье и здоровье своих близких, могли получать высококачественную медицинскую помощь; чтобы квалифицированные работники здравоохранения оказывали эффективную помощь людям с учетом их нужд и интересов; а органы власти целенаправленно выделяли ресурсы на обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, воз, здоровье, всемирный день здоровья