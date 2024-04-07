https://ria.ru/20240407/zatoplenie-1938458739.html

В Орске затопило 6641 жилой дом

В Орске затопило 6641 жилой дом - РИА Новости, 07.04.2024

В Орске затопило 6641 жилой дом

В Орске подтоплен 6641 жилой дом, эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 689 детей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T21:44

2024-04-07T21:44

2024-04-07T22:08

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

оренбургская область

урал

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В Орске подтоплен 6641 жилой дом, эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 689 детей, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."Наиболее сложная обстановка в Орске. Подтоплен 6 641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.Отмечается, что для пострадавших от паводка дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.В Оренбургской области действует режим ЧС на федеральном уровне.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938347625.html

орск

оренбургская область

урал

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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, урал, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)