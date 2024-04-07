В Оренбургской области затопило более десяти тысяч домов

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Оренбургской области в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале."По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", — говорится в заявлении.Кроме того, 47 мостовых сооружений закрыли для движения транспорта в 31 муниципальном образовании. При этом федеральные автодороги работают без ограничений, уточнили в ведомстве.Отмечается, что наиболее сложная обстановка складывается в Орске, там затопило 6641 жилой дом с приусадебным участком. Всего из города эвакуировали более двух тысяч человек, в том числе 689 детей.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более шести тысяч жителей региона, порядка тысячи человек разместили в ПВР.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
2024-04-07T21:40
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PT2M36S
Работа гусеничной техники в Орске
На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС РФ.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Оренбургской области в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале.
"По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", — говорится в заявлении.
Кроме того, 47 мостовых сооружений закрыли для движения транспорта в 31 муниципальном образовании. При этом федеральные автодороги работают без ограничений, уточнили в ведомстве.
Отмечается, что наиболее сложная обстановка складывается в Орске, там затопило 6641 жилой дом с приусадебным участком. Всего из города эвакуировали более двух тысяч человек, в том числе 689 детей.
Паводок в Оренбургской области
В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более шести тысяч жителей региона, порядка тысячи человек разместили в ПВР.
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.
Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.
Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.
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