https://ria.ru/20240407/zatoplenie-1938458042.html

В Оренбургской области затопило более десяти тысяч домов

В Оренбургской области затопило более десяти тысяч домов - РИА Новости, 08.04.2024

В Оренбургской области затопило более десяти тысяч домов

В Оренбургской области в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-07T21:40

2024-04-07T21:40

2024-04-08T00:42

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Оренбургской области в зоне затопления оказались 10 168 жилых домов и 18 471 приусадебный участок, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале."По состоянию на 22:00 на территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", — говорится в заявлении.Кроме того, 47 мостовых сооружений закрыли для движения транспорта в 31 муниципальном образовании. При этом федеральные автодороги работают без ограничений, уточнили в ведомстве.Отмечается, что наиболее сложная обстановка складывается в Орске, там затопило 6641 жилой дом с приусадебным участком. Всего из города эвакуировали более двух тысяч человек, в том числе 689 детей.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более шести тысяч жителей региона, порядка тысячи человек разместили в ПВР.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-07T21:40 true PT2M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбургская область, прорыв дамбы в орске