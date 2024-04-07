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В зоне затопления в Орске оказались восемь объектов здравоохранения

В зоне затопления в Орске оказались восемь объектов здравоохранения - РИА Новости, 07.04.2024

В зоне затопления в Орске оказались восемь объектов здравоохранения

Восемь объектов здравоохранения оказались в зоне затопления в Орске, 132 пациента перевели в другие медучреждения, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:39

2024-04-07T16:39

2024-04-07T16:58

орск

россия

алексей кузнецов

прорыв дамбы в орске

происшествия

владимир путин

александр куренков (мчс)

оренбургская область

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Восемь объектов здравоохранения оказались в зоне затопления в Орске, 132 пациента перевели в другие медучреждения, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."В зоне подтопления восемь объектов здравоохранения, 132 стационарных пациента переведены в другие медучреждения. Коек для достаточно", — сказал он.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более четырех тысяч жителей региона.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

орск

россия

оренбургская область

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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-07T16:39 true PT2M36S

Работа гусеничной техники в Орске На подтопленной площади Гагарина в Орске работает гусеничная техника МЧС РФ. 2024-04-07T16:39 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, россия, алексей кузнецов, прорыв дамбы в орске, происшествия, владимир путин, александр куренков (мчс), оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)