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Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области

Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024

Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области

Глава МЧС России Александр Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области и не допустить рост... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T12:27

2024-04-07T12:27

2024-04-07T12:27

россия

оренбургская область

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРСК, 7 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области и не допустить рост цен на продукты. "Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы", - заявил он на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. "Также важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя", - добавил он.

https://ria.ru/20240407/orsk-1938355192.html

россия

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

россия, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия