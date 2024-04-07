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Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024
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12:27 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/zapret-1938371436.html
Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области
Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024
Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области
Глава МЧС России Александр Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области и не допустить рост... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:27
2024-04-07T12:27
россия
оренбургская область
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРСК, 7 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области и не допустить рост цен на продукты. "Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы", - заявил он на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. "Также важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя", - добавил он.
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россия, оренбургская область, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Россия, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области

Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в Оренбуржье

© МЧС РоссииГлава МЧС России Александр Куренков в Орске
Глава МЧС России Александр Куренков в Орске
© МЧС России
Глава МЧС России Александр Куренков в Орске
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ОРСК, 7 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области и не допустить рост цен на продукты.
"Важно принять меры по недопущению спекулятивного роста цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы", - заявил он на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
"Также важно рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя", - добавил он.
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РоссияОренбургская областьАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
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