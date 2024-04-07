https://ria.ru/20240407/zakharova-1938390505.html

Зеленский стал жертвой американского выборного процесса, заявила Захарова

Зеленский стал жертвой американского выборного процесса, заявила Захарова - РИА Новости, 07.04.2024

Зеленский стал жертвой американского выборного процесса, заявила Захарова

Москва неоднократно предупреждала о губительном влиянии выборного процесса США на внешнеполитические действия Вашингтона, но Владимир Зеленский осознал это... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:14

2024-04-07T14:14

2024-04-07T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

мария захарова

владимир зеленский

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала о губительном влиянии выборного процесса США на внешнеполитические действия Вашингтона, но Владимир Зеленский осознал это только сейчас, когда сам стал "жертвой" этой особенности политической системы Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова упомянула заявление Зеленского о том, что Киев стал заложником избирательного процесса США в вопросах выделения помощи через американский конгресс. "А до 2024 года выборов в США не было, да? Или это несостоявшиеся на Украине выборы президента перенесены в США? Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный и всё крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв "американских выборов", а сказать точнее – американской системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты – их союзники", - написала Захарова. Она подчеркнула, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал превращение международных проблем в заложников электорального процесса США. По словам министра, действующая власть в стране с учетом выборов думает, "как им сделать так, чтобы их ход на внешней арене был бы "в тему" и набрал дополнительные очки для кандидатов их партии". Ситуацию на Украине Захарова сравнила с событиями в проамериканском Южном Вьетнаме в начале 1960-х годов. Тогда Вашингтон поддерживал лидеров в Сайгоне. Штаты им обещали обширную помощь и способствовали разделению страны. В 1961 году Сайгон даже посетил вице-президент США Линдон Джонсон, однако уже в 1963 году "союзников Вашингтона" свергли в ходе военного переворота и убили. Жена одного из свергнутых лидеров позже отметила: "Тем, у кого в союзниках США, и врагов не надо". В 1975 году стало известно, что США о готовящемся перевороте знали, но решили его не останавливать. По другой версии, Вашингтон даже инспирировал переворот, убрав президента, отметила Захарова. "Мы предупреждали. Просто "Мистер Ню" (по аналогии с прозванной Мадам Ню женой одного из свергнутых лидеров Южного Вьетнама - ред.) этого не хотел понимать. Или не мог. Теперь начало доходить", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938334741.html

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936435514.html

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, мария захарова, владимир зеленский, сергей лавров