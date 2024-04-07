Рейтинг@Mail.ru
Зеленский стал жертвой американского выборного процесса, заявила Захарова - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 07.04.2024 (обновлено: 15:16 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/zakharova-1938390505.html
Зеленский стал жертвой американского выборного процесса, заявила Захарова
Зеленский стал жертвой американского выборного процесса, заявила Захарова - РИА Новости, 07.04.2024
Зеленский стал жертвой американского выборного процесса, заявила Захарова
Москва неоднократно предупреждала о губительном влиянии выборного процесса США на внешнеполитические действия Вашингтона, но Владимир Зеленский осознал это... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:14
2024-04-07T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
мария захарова
владимир зеленский
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала о губительном влиянии выборного процесса США на внешнеполитические действия Вашингтона, но Владимир Зеленский осознал это только сейчас, когда сам стал "жертвой" этой особенности политической системы Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале Захарова упомянула заявление Зеленского о том, что Киев стал заложником избирательного процесса США в вопросах выделения помощи через американский конгресс. "А до 2024 года выборов в США не было, да? Или это несостоявшиеся на Украине выборы президента перенесены в США? Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный и всё крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв "американских выборов", а сказать точнее – американской системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты – их союзники", - написала Захарова. Она подчеркнула, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал превращение международных проблем в заложников электорального процесса США. По словам министра, действующая власть в стране с учетом выборов думает, "как им сделать так, чтобы их ход на внешней арене был бы "в тему" и набрал дополнительные очки для кандидатов их партии". Ситуацию на Украине Захарова сравнила с событиями в проамериканском Южном Вьетнаме в начале 1960-х годов. Тогда Вашингтон поддерживал лидеров в Сайгоне. Штаты им обещали обширную помощь и способствовали разделению страны. В 1961 году Сайгон даже посетил вице-президент США Линдон Джонсон, однако уже в 1963 году "союзников Вашингтона" свергли в ходе военного переворота и убили. Жена одного из свергнутых лидеров позже отметила: "Тем, у кого в союзниках США, и врагов не надо". В 1975 году стало известно, что США о готовящемся перевороте знали, но решили его не останавливать. По другой версии, Вашингтон даже инспирировал переворот, убрав президента, отметила Захарова. "Мы предупреждали. Просто "Мистер Ню" (по аналогии с прозванной Мадам Ню женой одного из свергнутых лидеров Южного Вьетнама - ред.) этого не хотел понимать. Или не мог. Теперь начало доходить", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938334741.html
https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936435514.html
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, мария захарова, владимир зеленский, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Сергей Лавров
Зеленский стал жертвой американского выборного процесса, заявила Захарова

Захарова: Зеленский осознал губительность выборов в США, кода стал их жертвой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва неоднократно предупреждала о губительном влиянии выборного процесса США на внешнеполитические действия Вашингтона, но Владимир Зеленский осознал это только сейчас, когда сам стал "жертвой" этой особенности политической системы Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале Захарова упомянула заявление Зеленского о том, что Киев стал заложником избирательного процесса США в вопросах выделения помощи через американский конгресс.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Эксперт рассказал о стратегической цели Зеленского
Вчера, 06:37
"А до 2024 года выборов в США не было, да? Или это несостоявшиеся на Украине выборы президента перенесены в США? Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный и всё крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв "американских выборов", а сказать точнее – американской системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты – их союзники", - написала Захарова.
Она подчеркнула, что глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно отмечал превращение международных проблем в заложников электорального процесса США. По словам министра, действующая власть в стране с учетом выборов думает, "как им сделать так, чтобы их ход на внешней арене был бы "в тему" и набрал дополнительные очки для кандидатов их партии".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется
28 марта, 17:09
Ситуацию на Украине Захарова сравнила с событиями в проамериканском Южном Вьетнаме в начале 1960-х годов. Тогда Вашингтон поддерживал лидеров в Сайгоне. Штаты им обещали обширную помощь и способствовали разделению страны. В 1961 году Сайгон даже посетил вице-президент США Линдон Джонсон, однако уже в 1963 году "союзников Вашингтона" свергли в ходе военного переворота и убили. Жена одного из свергнутых лидеров позже отметила: "Тем, у кого в союзниках США, и врагов не надо". В 1975 году стало известно, что США о готовящемся перевороте знали, но решили его не останавливать. По другой версии, Вашингтон даже инспирировал переворот, убрав президента, отметила Захарова.
"Мы предупреждали. Просто "Мистер Ню" (по аналогии с прозванной Мадам Ню женой одного из свергнутых лидеров Южного Вьетнама - ред.) этого не хотел понимать. Или не мог. Теперь начало доходить", - подчеркнула она.
Руководитель офиса пезидента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
"Зеленый кардинал" Зеленского от отчаянья воззвал к духу Рейгана
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВашингтон (штат)РоссияМария ЗахароваВладимир ЗеленскийСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала