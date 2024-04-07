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Перед нападением в Подмосковье полицейские хотели задержать наркосбытчика - РИА Новости, 07.04.2024
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19:35 07.04.2024 (обновлено: 19:44 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/zaderzhanie-1938437634.html
Перед нападением в Подмосковье полицейские хотели задержать наркосбытчика
Перед нападением в Подмосковье полицейские хотели задержать наркосбытчика - РИА Новости, 07.04.2024
Перед нападением в Подмосковье полицейские хотели задержать наркосбытчика
Полицейские, на которых в Подмосковье напал неизвестный, должны были задержать наркосбытчика, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:35
2024-04-07T19:44
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Полицейские, на которых в Подмосковье напал неизвестный, должны были задержать наркосбытчика, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее словам, в дежурную часть поступила информация о том, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина. Прибывшие оперативники обнаружили двух сотрудников МУ МВД России "Щёлковское" с огнестрельными ранениями. Один из них скончался до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован."Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика", - добавила представитель МВД.Сотрудники подмосковного главка выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность злоумышленника для его задержания, уточнила Волк.
https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Перед нападением в Подмосковье полицейские хотели задержать наркосбытчика

МВД: перед нападением в Подмосковье полицейские хотели задержать наркосбытчика

© Фото из соцсетейМесто нападения на полицейских в Подмосковье
Место нападения на полицейских в Подмосковье
© Фото из соцсетей
Место нападения на полицейских в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Полицейские, на которых в Подмосковье напал неизвестный, должны были задержать наркосбытчика, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, в дежурную часть поступила информация о том, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина. Прибывшие оперативники обнаружили двух сотрудников МУ МВД России "Щёлковское" с огнестрельными ранениями. Один из них скончался до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован.
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"Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика", - добавила представитель МВД.
Сотрудники подмосковного главка выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность злоумышленника для его задержания, уточнила Волк.
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