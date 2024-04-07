https://ria.ru/20240407/zaderzhanie-1938437634.html

Перед нападением в Подмосковье полицейские хотели задержать наркосбытчика

Перед нападением в Подмосковье полицейские хотели задержать наркосбытчика - РИА Новости, 07.04.2024

Перед нападением в Подмосковье полицейские хотели задержать наркосбытчика

Полицейские, на которых в Подмосковье напал неизвестный, должны были задержать наркосбытчика, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T19:35

2024-04-07T19:35

2024-04-07T19:44

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Полицейские, на которых в Подмосковье напал неизвестный, должны были задержать наркосбытчика, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.По ее словам, в дежурную часть поступила информация о том, что в деревне Якимово у дороги лежит раненый мужчина. Прибывшие оперативники обнаружили двух сотрудников МУ МВД России "Щёлковское" с огнестрельными ранениями. Один из них скончался до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован."Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика", - добавила представитель МВД.Сотрудники подмосковного главка выясняют все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают личность злоумышленника для его задержания, уточнила Волк.

https://ria.ru/20240327/voronezh-1936160031.html

https://ria.ru/20240312/napadenie-1932525614.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье)