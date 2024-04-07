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В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве двух человек - РИА Новости, 07.04.2024
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16:59 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/zaderzhanie-1938417304.html
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве двух человек
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве двух человек - РИА Новости, 07.04.2024
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве двух человек
Оперативники задержали четверых подозреваемых в убийстве двух мужчин на территории Зимовниковского района Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:59
2024-04-07T16:59
происшествия
ростовская область
зимовниковский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Оперативники задержали четверых подозреваемых в убийстве двух мужчин на территории Зимовниковского района Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. Как ранее сообщало следствие, 2 апреля двое мужчин 1983 и 1971 года рождения уехали с работы и домой не вернулись. Позже на территории Зимовниковского района были обнаружены их тела с признаками насильственной смерти. Источник агентства уточнял, что оба мужчины являлись сотрудниками местного сельхозкооператива, их тела были обнаружены в реке, одно из них было в автомобиле. "В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями регионального следственного управления и сотрудниками полиции задержаны четверо мужчин 1999, 1993, 1991 и 1988 года рождения, причастных к совершению преступления", - сказал представитель регионального СК. По предварительным данным, мотивом убийства были "длительные личные неприязненные отношения одного из подозреваемых к потерпевшим". К совершению преступления он привлек троих своих знакомых. Для убийства они использовали ножи, от которых потом избавились. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240405/arest-1938054445.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, зимовниковский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Зимовниковский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве двух человек

СК: в Ростовской области задержали четырех подозреваемых в убийстве двух человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 апр - РИА Новости. Оперативники задержали четверых подозреваемых в убийстве двух мужчин на территории Зимовниковского района Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Как ранее сообщало следствие, 2 апреля двое мужчин 1983 и 1971 года рождения уехали с работы и домой не вернулись. Позже на территории Зимовниковского района были обнаружены их тела с признаками насильственной смерти. Источник агентства уточнял, что оба мужчины являлись сотрудниками местного сельхозкооператива, их тела были обнаружены в реке, одно из них было в автомобиле.
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"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями регионального следственного управления и сотрудниками полиции задержаны четверо мужчин 1999, 1993, 1991 и 1988 года рождения, причастных к совершению преступления", - сказал представитель регионального СК.
По предварительным данным, мотивом убийства были "длительные личные неприязненные отношения одного из подозреваемых к потерпевшим". К совершению преступления он привлек троих своих знакомых. Для убийства они использовали ножи, от которых потом избавились.
Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияРостовская областьЗимовниковский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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