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В Подмосковье задержали женщину по подозрению в убийстве мужа - РИА Новости, 07.04.2024
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16:44 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/zaderzhanie-1938415273.html
В Подмосковье задержали женщину по подозрению в убийстве мужа
В Подмосковье задержали женщину по подозрению в убийстве мужа - РИА Новости, 07.04.2024
В Подмосковье задержали женщину по подозрению в убийстве мужа
Жительница Химок подозревается в убийстве мужа, информирует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, при этом источник РИА Новости в правоохранительных РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:44
2024-04-07T16:44
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
химки
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Жительница Химок подозревается в убийстве мужа, информирует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, при этом источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что женщина работала в поваром в кафе, где ее муж занимал должность шеф-повара. "Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области по подозрению в убийстве задержана 32-летняя местная жительница (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области. По данным следствия, 6 апреля в квартире на улице Маяковского в Химках женщина поссорилась с мужем и нанесла ему "ножом колото-резаное ранение груди". "От полученной травмы мужчина скончался на месте", - уточняется в сообщении пресс-службы. Добавляется, что следователи и криминалисты осмотрели место, изъяли отпечатки рук, обуви, нож и другие предметы, назначена судебно-медицинская экспертиза, у подозреваемой получены образцы для сравнительного исследования, проводятся допросы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что убитый был шеф-поваром в кафе, где также поваром работала его жена.
https://ria.ru/20240322/prigovor-1934933858.html
https://ria.ru/20240404/arest-1937802126.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, химки, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Химки, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье задержали женщину по подозрению в убийстве мужа

СК: в Подмосковье задержали женщину по подозрению в убийстве мужа

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Жительница Химок подозревается в убийстве мужа, информирует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, при этом источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что женщина работала в поваром в кафе, где ее муж занимал должность шеф-повара.
"Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области по подозрению в убийстве задержана 32-летняя местная жительница (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.
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По данным следствия, 6 апреля в квартире на улице Маяковского в Химках женщина поссорилась с мужем и нанесла ему "ножом колото-резаное ранение груди".
"От полученной травмы мужчина скончался на месте", - уточняется в сообщении пресс-службы.
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Добавляется, что следователи и криминалисты осмотрели место, изъяли отпечатки рук, обуви, нож и другие предметы, назначена судебно-медицинская экспертиза, у подозреваемой получены образцы для сравнительного исследования, проводятся допросы.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что убитый был шеф-поваром в кафе, где также поваром работала его жена.
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