https://ria.ru/20240407/zaderzhanie-1938415273.html

В Подмосковье задержали женщину по подозрению в убийстве мужа

В Подмосковье задержали женщину по подозрению в убийстве мужа - РИА Новости, 07.04.2024

В Подмосковье задержали женщину по подозрению в убийстве мужа

Жительница Химок подозревается в убийстве мужа, информирует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, при этом источник РИА Новости в правоохранительных РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:44

2024-04-07T16:44

2024-04-07T16:44

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

химки

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Жительница Химок подозревается в убийстве мужа, информирует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, при этом источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что женщина работала в поваром в кафе, где ее муж занимал должность шеф-повара. "Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области по подозрению в убийстве задержана 32-летняя местная жительница (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области. По данным следствия, 6 апреля в квартире на улице Маяковского в Химках женщина поссорилась с мужем и нанесла ему "ножом колото-резаное ранение груди". "От полученной травмы мужчина скончался на месте", - уточняется в сообщении пресс-службы. Добавляется, что следователи и криминалисты осмотрели место, изъяли отпечатки рук, обуви, нож и другие предметы, назначена судебно-медицинская экспертиза, у подозреваемой получены образцы для сравнительного исследования, проводятся допросы. Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что убитый был шеф-поваром в кафе, где также поваром работала его жена.

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https://ria.ru/20240404/arest-1937802126.html

https://ria.ru/20240321/ubiystvo-1934775471.html

московская область (подмосковье)

россия

химки

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, химки, следственный комитет россии (ск рф)